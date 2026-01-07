Bilal Coulibaly s’amuse enfin vraiment

Avec cinq victoires en sept matches, les Wizards font partie des équipes en forme à l’Est, et Bilal Coulibaly et ses partenaires viennent d’atteindre la barre des 10 victoires, en dominant le Magic (120-112). Cela reste modeste, mais la saison passée, ils avaient attendu le 57e match de la saison pour y parvenir…

« On fait un excellent travail. On regarde beaucoup de vidéos pour savoir où on doit être sur le terrain, et maintenant tout le monde est beaucoup plus souvent bien placé. Du coup, ça rend les choses bien plus simples pour tout le monde » explique le Français, auteur de 14 points, 8 rebonds, 3 passes et surtout 5 interceptions.

L’arrière de Washington a pesé en défense, à la fois par sa défense individuelle sur Paolo Banchero, mais aussi par son anticipation sur les lignes de passes.

La présence d’Alex Sarr permet de défendre plus dur

« Je pense que j’ai imposé mon impact dès le début. Le fait d’obtenir cette interception sur la première action, ça m’a bien lancé » estime le Bleu, à propos de sa défense sur la superstar d’Orlando. « Ensuite, pendant tout le match, j’ai été très physique avec lui. Je me souvenais que lors du dernier match, je ne l’avais pas été assez et qu’il avait marqué pas mal de points. Donc oui, j’ai essayé de faire mieux. »

Et s’il était éventuellement passé, il pouvait compter sur Alex Sarr derrière lui. « Il est énorme ! Quand tu te fais battre, tu sais qu’il est derrière toi. C’est vraiment super d’avoir quelqu’un comme ça pour protéger la raquette. Tu peux mettre beaucoup plus de pression sur le porteur de balle parce que tu sais qu’il est là en couverture. Clairement, ça permet de défendre plus agressivement. »

De manière générale, Bilal Coulibaly se sent bien, et même beaucoup mieux. Il a retrouvé son rôle dans le collectif, comme complément de CJ McCollum, et en défense, il a carrément carte blanche.

« J’ai beaucoup discuté avec les coachs. Ils me disent ce qu’ils attendent de moi, et maintenant ils me laissent aussi faire mes propres choses en défense. Ils me disent : ‘Fais ton truc, éteins-le.’ Du coup, je m’amuse vraiment » assure-t-il. « Bien jouer en attaque m’aide aussi à bien défendre, car je suis en confiance. Tout devient plus simple pour moi. Je trouve mes spots, je prends des rebonds, j’accélère le jeu… Mon corps se sent vraiment bien. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 20 26:45 37.6 24.7 76.5 1.0 3.9 4.9 2.6 2.8 1.4 1.8 1.1 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.