Lorsque la fin de match approche, Cooper Flagg n’a pas froid aux yeux

Cooper Flagg a été décisif dans le succès des Mavericks sur les Kings (100-98). Pourtant, dans le premier quart-temps, il reste assez discret. Le rookie se contente de distribuer quatre passes décisives, mais n’inscrit aucun point. Mais alors que son équipe est menée de dix points après douze minutes de jeu, il se réveille.

Seul, il passe un 7-0 pour ramener son équipe à trois longueurs. Au début de la seconde période, l’ancien de Duke s’illustre avec une flèche de loin, mais doit quitter ses coéquipiers après avoir été touché au genou lors d’un contact avec Precious Achiuwa. Après quelques minutes sur la touche, il effectue son retour sur le parquet. « Je vais bien », rassurera Cooper Flagg après la rencontre. « C’est un peu douloureux et gonflé, mais ça va. »

Quand il revient sur le terrain, Cooper Flagg reste agressif. Il intercepte une passe de Dennis Schröder, provoque des lancers francs, et claque un dunk après un tir manqué de Caleb Martin.

« Après qu’il a été touché au genou, je pensais qu’il serait forfait pour le reste du match », avoue Jason Kidd. « Mais il a montré sa dureté. Il est revenu et ses actions décisives en fin de rencontre ont été importantes pour nous. »

Une fin de match de patron

En fin de partie, Cooper Flagg est décisif à deux reprises. Alors que DeMar DeRozan venait de réussir un tir à 3-points, le premier choix de la dernière Draft lui répond avec un tir à mi-distance pour redonner l’avantage aux Mavericks. Cependant, l’ailier des Kings rentre un nouveau tir et Sacramento mène alors qu’il reste un peu moins de 40 secondes à jouer.

Sans surprise, le ballon arrive dans les mains de Cooper Flagg et alors qu’il dépasse Russell Westbrook, Dennis Schröder tente de lui fermer l’accès au cercle. La jeune star de Dallas décide de servir Brandon Williams pour un tir à 3-points, même si le meneur ne tourne qu’à 19% dans l’exercice. Un choix judicieux de la part du rookie puisque Brandon Williams trouve sa cible et offre la victoire aux Texans.

« C’est juste de la confiance, on se fait tous confiance », souligne Cooper Flagg. « Il a eu une période compliquée et il devait s’améliorer. Je le vois toujours à la salle en train de travailler sur son tir. Je lui fais confiance et c’est un tueur. »

En 35 minutes de jeu et malgré une alerte au genou, Cooper Flagg finit la partie en réalisant son 16e match à 20 points (8/15 au tir). Il a également ajouté 8 rebonds et 6 passes en ne perdant qu’un seul ballon.

« Même quand ils ont mis des tirs importants en fin de match, nous avons bien répondu », félicite le rookie texan. « Nous avons mis en place nos systèmes et trouvé les positions que nous recherchions donc je pense que nous avons fait du bon travail sur la fin de match. »

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 35 34:38 47.6 27.1 81.3 1.1 5.3 6.4 4.1 2.3 1.2 2.2 0.8 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.