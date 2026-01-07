Pourtant en plein coup de mou, Cam Spencer a achevé les Spurs

Lorsque le buzzer final a retenti, les Grizzlies sont allés « bumper » Santi Aldama. Celui-ci venait de signer un contre décisif sur De’Aaron Fox, qui n’a pas pu arracher la décision au buzzer en faveur des Spurs à Memphis.

À l’inverse d’un Cam Spencer qui, avant le contre de son intérieur, a signé deux tirs décisifs alors que son équipe était mal embarquée dans le final. À 1 minute 30 de la fin, sur un « floater » de De’Aaron Fox, très maladroit dans l’ensemble (9 points à 4/18 aux tirs), les Spurs s’offraient deux possessions d’avance (101-105).

Après un temps-mort, l’arrière des Grizzlies a été servi à un bon mètre derrière l’arc et ne s’est pas posé de question pour dégainer (104-105). « Ils ont de bons joueurs ‘clutch’ avec De’Aaron Fox et les autres. Nous n’avons pas laissé cela affecter notre langage corporel », remarque le joueur des Grizzlies après coup.

Duel remporté avec De’Aaron Fox

Puis, après que De’Aaron Fox a manqué son « stepback », Cam Spencer a encore hérité du cuir à la fin de la possession suivante et lui n’a pas manqué de sanctionner sur son tir à reculons ligne de fond, après avoir fait l’écart devant Luke Kornet. Et voilà comment Memphis est repassé devant (106-105) avant de finir par s’imposer.

« Je ne pensais vraiment qu’à la victoire, à faire le bon choix pour l’équipe, à bien défendre et à rester concentré sur le rapport de scouting que les coachs avaient préparé pour nous. Je suis vraiment content que tout le monde ait fait le travail ce soir », réagit le héros de la soirée, auteur de 18 de ses 21 points (8/15 aux tirs dont 3/8 de loin) en seconde période.

« C’est tout Cam. J’ai vu tout le travail qu’il a fourni. Il est tout le temps à la salle. Il s’entraîne sur ce genre de tirs et ne compte pas ses efforts. Dès qu’il prend un tir, je suis sûr à 100 % qu’il va dedans », complète Jaylen Wells, dont le coéquipier a également cumulé 8 rebonds et 8 passes.

En phase d’adaptation… aux adaptations des défenses

Avant ce gros match, Cam Spencer était pourtant dans le dur niveau adresse. Sur ses quatre dernières sorties, il ne tournait qu’à 6 points de moyenne à 15% de réussite derrière l’arc.

Là où sur les 14 matchs précédents, il avait tourné à près de 17 points de moyenne, avec un impressionnant 57% de réussite derrière la ligne à 3-points. Le signe aussi que les défenses ont fini par le cibler.

« Au début de la saison, il n’avait pas forcément un rôle majeur du point de vue des équipes adverses. Je suis sûr qu’il figurait dans leur rapport de scouting, mais ce n’était pas un joueur clé. Puis, on devient un joueur clé et les équipes commencent à tester différentes stratégies contre vous, jusqu’à ce que l’une d’elles fonctionne, et les autres équipes finissent par la copier », analyse Tuomas Iisalo.

Ainsi, dès lors que la défense s’adapte, l’attaque doit en faire autant : « Il fait partie de ces joueurs qui sont encore en train de développer les compétences nécessaires pour y répondre. Il possède des armes redoutables avec son tir à 3-points. Il a progressé à la passe lorsqu’il est sous pression, mais il y a encore plusieurs points techniques et tactiques qu’il peut améliorer, et ce sont des choses qui demandent du temps. »

Le technicien garde dans tous les cas confiance en son joueur. « Avec lui, c’est très compliqué de parler de mauvais tirs. Je ne crois pas que ça existe pour lui. Même s’il est dans une mauvaise passe, il prend toujours de bons tirs », termine Tuomas Iisalo, dont le sentiment a été parfaitement confirmé sur ce match face à San Antonio.

Cam Spencer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MEM 25 10:05 41.5 36.5 100.0 0.5 0.7 1.2 1.4 0.9 0.4 0.2 0.0 4.2 2025-26 MEM 34 23:14 48.5 47.1 92.4 0.3 2.1 2.4 4.9 1.7 0.7 1.5 0.1 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.