Anfernee Simons n’a pas perdu sa capacité à enflammer un match

Voilà le genre d’action qui dit tout du niveau de confiance d’un joueur. À la fin du troisième quart-temps face aux Bulls, Anfernee Simons a vu son tir à 3-points dans le corner faire « in and out ».

Hugo Gonzalez a arraché le rebond offensif et a trouvé son coéquipier dans le même corner. Et Anfernee Simons, encore plus ouvert que lors de sa première tentative, n’a pas hésité à renvoyer, et à convertir cette fois. Il aurait eu tort de se priver tant le remplaçant des Celtics était en train de prendre feu en seconde période.

Alors qu’il n’avait pas inscrit le moindre point avant la pause, le remplaçant a ouvert son compteur avec un tir primé après six minutes dans le troisième quart-temps. Après un « floater » très technique devant Jevon Carter, le 6e homme enchaînait avec un nouveau tir primé, façon sniper, malgré les bras tendus par Nikola Vucevic.

L’éruption lointaine allait se poursuivre dans le quatrième quart-temps. L’ancien leader offensif des Blazers a terminé la partie avec 27 points (9/16 aux tirs dont 8/14 de loin), 3 rebonds et 3 passes en 27 minutes.

« C’est un gars qui est arrivé avec une belle attitude. Il est content d’être là, il veut faire tout le nécessaire pour gagner. Il est également super confiant. Il y a certains matchs où ses séries de points, lors de ses passages sur le terrain, ont créé l’écart pour nous », remarque Joe Mazzulla.

C’était clairement le cas dans ce match, d’autant que les leaders locaux ont eu beaucoup de mal à trouver la cible : Jaylen Brown à 14 points avec 6/24 aux tirs et Derrick White à 10 points à 3/15 aux tirs. Avec un terrible 2/16 à 3-points en cumulé pour eux deux. La performance de Simons – la meilleure de sa saison – était donc la bienvenue.

Plus régulier en défense

C’était la sixième fois cette saison qu’il atteignait ou dépassait la barre des 20 points. À titre de comparaison, l’an dernier à Portland, l’arrière avait atteint ce quota à 38 reprises. En devenant remplaçant à Boston, sa moyenne de points a logiquement baissé.

Mais son coach assure que ce changement de statut n’a pas été un challenge, et que la recrue estivale des Celtics est arrivée dans l’idée de faire le nécessaire pour aider l’équipe à gagner. « C’est un vrai plaisir. C’est plaisant de s’imposer et de se fondre dans cette culture qui a été mise en place, tout comme de répondre aux attentes qui ont déjà été fixées », confirme le joueur de 26 ans.

Ce dernier ajoute : « On est presque à la mi-saison et j’ai l’impression d’avoir tellement grandi dans beaucoup de domaines : mentalement, dans ma façon d’aborder chaque match, ou encore dans l’attention aux détails et l’intensité avec laquelle nous jouons chaque soir. C’est le standard qui a été fixé ici. Je suis donc plutôt satisfait de moi-même et, évidemment, de l’équipe. »

Au-delà de ses coups de chaud, un autre domaine démontre qu’il s’adapte bien : son impact en défense. Le joueur comme son coach y voient des progrès notables.

« Là où il a vraiment été le plus régulier, c’est en défense. C’est dans ce secteur qu’il a été le meilleur. Il vient tous les jours avec l’envie de travailler, de jouer dur et de gagner, donc il fait ce qu’il faut pour ça », note Joe Mazzulla, évoquant une « meilleure compréhension » de ce qui est demandé au joueur par les Celtics.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 34 23:44 42.8 38.5 89.5 0.4 1.9 2.3 2.4 1.8 0.5 1.0 0.1 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.