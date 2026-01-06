Matchs
Le retour de la magnifique Air Jordan 9 « Flint Grey »

Sneakers – Sorti en 2002, ce coloris « Flint Grey » de la mythique Air Jordan 9 figure au calendrier des sorties de janvier chez Jordan Brand US.

La fin du mois de janvier va virer au gris du côté de la marque au « Jumpman ». Alors que la Air Jordan 40 « Wolf Grey » est déjà annoncée officiellement pour le 22 janvier en France, le marché américain va bénéficier dans la foulée du retour d’un oiseau rare, la Air Jordan 9 « Flint Grey » !

Le coloris sorti en 2002 devrait encore faire mouche en 2026 avec une tige formée d’une structure en cuir blanc et de superpositions de daim gris en renfort à sa base et remontant jusqu’au col en passant par le talon. L’ensemble est bonifié de quelques touches de bleu marine, pour faire ressortir le numéro 23 brodé de Michael Jordan sur le talon, les œillets, le haut de la languette sur lequel figure la mention « Air Jordan », ou encore le « Jumpman » incrusté au niveau de la semelle intermédiaire.

La Air Jordan 9 « Flint Grey » est attendue pour le 24 janvier aux États-Unis pour le prix de 215 dollars. Il y a peu de chances pour qu’elle soit commercialisée en France, mais on n’est pas à l’abri d’une bonne nouvelle !

(Via SneakerNews)

Par Romain Davesne
