Il y a un an et demi, la très bonne Air Jordan 39 faisait ses premiers pas en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un an plus tard, Jordan Brand a assuré la relève avec une Air Jordan 40 de haut niveau.

La marque au Jumpman a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour garantir un modèle haut de gamme sur le plan technique et des plus soignés au niveau du design, avec une tige dont les matériaux diffèrent selon les coloris. Cette version “Wolf Grey” opte pour du cuir blanc complété de touches de noir et de beige.

On commence par le plus important, à savoir la composition de la semelle qui frôle toujours l’excellence sur les modèles Air Jordan. C’est encore le cas sur la Air Jordan 40, avec le retour de l’inévitable mousse Zoom X, déjà présente sur la AJ 39. Elle est cette fois associée à un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

Son design a également été soigné avec une tige en cuir de première qualité, un logo Jordan Brand sur la languette et un logo Nike sur la base du talon. On retrouve également des éléments rappelant les Air Jordan 3, 5, 13 et 14.

Le coloris « Wolf Grey » de la Air Jordan 40 est annoncé pour le 22 janvier au prix de 200 euros, et sera à retrouver sur Basket4Ballers.