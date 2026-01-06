Les Bucks changent de président

À Milwaukee, on profite de la nouvelle année pour annoncer du changement dans les bureaux. Ainsi, Peter Feigin va quitter son poste de président de la franchise, laissant sa place à Josh Glessing. Les deux collaboreront d’abord ensemble dans les mois à venir, afin d’assurer une transition en douceur.

Arrivé en 2014, pour développer l’aspect commercial et marketing de l’équipe, Peter Feigin occupait ce rôle depuis bientôt douze ans. Au cours de son mandat, les Bucks ont notamment ouvert une nouvelle salle (le Fiserv Forum), en 2018, avant de remporter leur deuxième titre de champion, en 2021.

« Exercer comme président des Bucks a été l’honneur de ma vie professionnelle » a déclaré celui qui a également été aperçu chez les Knicks, entre 1998 et 2004. « Avec les propriétaires, les partenaires, les joueurs et le personnel, nous avons construit quelque chose de vraiment très spécial pour cette ville et cet État. Je suis extrêmement fier de nos accomplissements et je suis convaincu que l’organisation est en excellent état. »

Pour remplacer Peter Feigin, c’est donc Josh Glessing qui a été choisi. Proche de la franchise – et du monde du sport en général – depuis plusieurs années, il aura pour mission de poursuivre tout le bon travail de son prédécesseur. Même si le dossier Giannis Antetokounmpo risque d’animer fortement ses premiers mois à la présidence des Bucks.

« Je suis né fan des Bucks et je n’ai pas besoin que l’on m’apprenne ce qu’ils représentent pour Milwaukee et le Wisconsin. Je le sais depuis toujours. Les Bucks possèdent des fondations exceptionnelles et j’ai hâte de continuer à construire sur notre succès récent, tout en restant fidèle à notre engagement premier : gagner, offrir à nos fans la meilleure expérience possible et avoir une vraie influence pour la communauté » indique ce natif du Wisconsin.