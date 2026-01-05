On se lève tous pour Daniss !

Face aux Cavaliers, les Pistons ont raté leur début de match surtout à 3-points. Après douze minutes de jeu, les hommes de JB Bickerstaff n’affichaient que 20% de réussite derrière l’arc et avaient multiplié les airball.

Pour débuter le deuxième acte, l’entraîneur de Detroit met sur le terrain Daniss Jenkins et c’est lui qui relance son équipe. Le meneur des Pistons réussit un deuxième quart-temps parfait avec 21 points à 7/7 au tir et 6/6 à 3-points, avec en point d’orgue ce tir au buzzer juste avant de rejoindre les vestiaires.

« Mes coéquipiers ont réussi à me trouver et j’étais ouvert », expliquera simplement Daniss Jenkins après la rencontre. « La clé dans ce jeu, c’est que si vous avez un tir ouvert, vous devez le prendre. Les Cavaliers étaient regroupés dans la raquette donc j’ai pu prendre mes tirs dans mes spots avec confiance. »

Lorsque le sophomore entre en jeu au début du deuxième quart-temps, les Pistons sont menés 28-19 et, à la mi-temps, Detroit compte dix points d’avance derrière un Daniss Jenkins qui affiche un +/- de +19 sur la période.

En douze minutes Daniss Jenkins a posé : • 21 points

• 7/7 au tir

• 6/6 de loin

• +/- de +19

Des lancers décisifs

« Il a été incroyable », le félicite son entraîneur JB Bickerstaff. « Son 6/6 à 3-points dans le deuxième quart-temps résulte du facteur confiance dont on parle tout le temps. Nous avons 18 gars dans notre équipe et nous leur faisons tous confiance. Ces 18 gars savent qu’ils peuvent nous aider à gagner. Ils savent comment jouer notre basket. Ils sont altruistes, enthousiastes et ils ont la confiance nécessaire pour accomplir leur mission. »

En deuxième période, Daniss Jenkins est moins adroit, à l’image de ce tir à mi-distance raté dans la dernière minute, mais qui a permis à Ausar Thompson de réussir une claquette décisive.

Cependant, il est envoyé à deux reprises sur la ligne des lancers-francs en fin de rencontre et il réalise un 4/4 dans l’exercice, ce qui scelle finalement la victoire de Detroit (114-110). En 25 minutes sur le terrain, le meneur finit avec 25 points à 7/10 au tir dont un superbe 6/7 de loin, établissant ainsi un nouveau record en carrière derrière l’arc.

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 7 3:17 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 2025-26 DET 27 15:11 42.4 35.0 77.1 0.6 1.1 1.7 2.8 1.3 0.9 1.3 0.0 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.