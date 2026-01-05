Matchs
NBA
Matchs
NBA

On se lève tous pour Daniss !

Publié le 5/01/2026 à 10:19 Twitter Facebook

NBA – Pour relancer les Pistons après un début de match compliqué, Daniss Jenkins est sorti de sa boîte avec un deuxième quart-temps parfait où il a mis 17 points à 7/7 au tir.

daniss jenkinsFace aux Cavaliers, les Pistons ont raté leur début de match surtout à 3-points. Après douze minutes de jeu, les hommes de JB Bickerstaff n’affichaient que 20% de réussite derrière l’arc et avaient multiplié les airball.

Pour débuter le deuxième acte, l’entraîneur de Detroit met sur le terrain Daniss Jenkins et c’est lui qui relance son équipe. Le meneur des Pistons réussit un deuxième quart-temps parfait avec 21 points à 7/7 au tir et 6/6 à 3-points, avec en point d’orgue ce tir au buzzer juste avant de rejoindre les vestiaires.

« Mes coéquipiers ont réussi à me trouver et j’étais ouvert », expliquera simplement Daniss Jenkins après la rencontre. « La clé dans ce jeu, c’est que si vous avez un tir ouvert, vous devez le prendre. Les Cavaliers étaient regroupés dans la raquette donc j’ai pu prendre mes tirs dans mes spots avec confiance. »

Lorsque le sophomore entre en jeu au début du deuxième quart-temps, les Pistons sont menés 28-19 et, à la mi-temps, Detroit compte dix points d’avance derrière un Daniss Jenkins qui affiche un +/- de +19 sur la période.

Des lancers décisifs

« Il a été incroyable », le félicite son entraîneur JB Bickerstaff. « Son 6/6 à 3-points dans le deuxième quart-temps résulte du facteur confiance dont on parle tout le temps. Nous avons 18 gars dans notre équipe et nous leur faisons tous confiance. Ces 18 gars savent qu’ils peuvent nous aider à gagner. Ils savent comment jouer notre basket. Ils sont altruistes, enthousiastes et ils ont la confiance nécessaire pour accomplir leur mission. »

En deuxième période, Daniss Jenkins est moins adroit, à l’image de ce tir à mi-distance raté dans la dernière minute, mais qui a permis à Ausar Thompson de réussir une claquette décisive.

Cependant, il est envoyé à deux reprises sur la ligne des lancers-francs en fin de rencontre et il réalise un 4/4 dans l’exercice, ce qui scelle finalement la victoire de Detroit (114-110). En 25 minutes sur le terrain, le meneur finit avec 25 points à 7/10 au tir dont un superbe 6/7 de loin, établissant ainsi un nouveau record en carrière derrière l’arc.

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 DET 7 3:17 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0
2025-26 DET 27 15:11 42.4 35.0 77.1 0.6 1.1 1.7 2.8 1.3 0.9 1.3 0.0 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes