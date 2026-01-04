Dans le trio de tête à l’Est, les Celtics n’entendent pas se reposer

Joe Mazzulla estime que cette rencontre s’est jouée dans une « atmosphère type playoffs ». Sur le parquet des Clippers, ses Celtics d’un immense Jaylen Brown (50 points) ne sont pas passés à côté de ce rendez-vous, face à l’une des équipes les plus en forme de la ligue.

Kawhi Leonard et sa bande ont été calmés, avec une défaite de 31 points. Alors que les Californiens ont encore du chemin pour atteindre les places qualificatives, les Celtics, eux, poursuivent leur impeccable début de parcours.

Avec 22 victoires, dont 3 de suite, et 12 défaites, Boston occupe la 3e place à l’Est, derrière les Pistons et les Knicks. Un positionnement pas forcément attendu, au regard de l’intersaison menée par les dirigeants, qui ont dû dégraisser alors que Jayson Tatum était annoncé sur la touche pour une longue durée.

Malgré l’absence de son élément central, Boston affiche, comme le fait remarquer un journaliste à Joe Mazzulla en conférence de presse, un meilleur « offensive rating » cette saison (122.3 points sur 100 possessions, 2e dans la ligue) que l’an dernier (119.5 points).

Devenir une équipe de basket éduquée

Surpris, le coach des Celtics ? « Je n’y avais pas pensé. Je suis arrivé en début de saison en me disant : voici l’opportunité qu’on a en termes d’identité. Voici ce qui permet de gagner des matchs. C’est du point de vue des marges. Combien de temps cela nous prendra-t-il pour développer une identité ? Pour devenir une équipe de basket éduquée qui comprend les marges dans le processus de la victoire ? », s’est-il demandé.

Le coach estime que ses joueurs et lui n’ont pas encore « été géniaux dans ce domaine ». « On doit continuer à s’améliorer. Mais on a montré des flashs de ça. Donc, on doit juste continuer à garder cet état d’esprit du processus de toutes ces petites choses qui participent à la victoire dans les marges », développe-t-il.

Selon lui, cette victoire autoritaire face aux Clippers est un « exemple parfait » de ce que recherchent les Celtics. À savoir très peu de pertes de balles (6), peu de fautes sur des tirs… « Toutes ces petites choses s’additionnent. Et il faut être capable de les faire encore et encore », réclame Mazzulla dont l’équipe, au même stade la saison l’an dernier, ne comptait que trois victoires de plus au compteur.