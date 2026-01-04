Max Christie électrise l’attaque des Mavericks

« Il a notre confiance absolue, et on se met presque en colère quand il ne shoote pas ». Anthony Davis résume l’impression générale du groupe avec Max Christie, qui était déjà son coéquipier aux Lakers. Le jeune arrière est connu pour sanctionner à 3-points dans les coins, mais à Dallas, on aimerait qu’il sorte de ce rôle, presque passif.

A priori le message est passé puisque l’intéressé reste sur trois belles perf’ avec 25 points face aux Blazers, 18 contre les Sixers, et surtout 24 points à 10 sur 13 aux tirs dans la victoire face aux Rockets.

« Nous avons abordé le match avec une bonne énergie, une grande intensité, et ça fait du bien de gagner », réagit Anthony Davis. « Surtout quand Max réussit des dunks impressionnants, sans doute le plus grand nombre de dunks qu’il ait jamais réussis dans un match. B-Will (Brandon Williams) a aussi dunké ce soir. À chaque fois que ces gars-là réussissent des dunks, surtout avec autant de puissance, ça galvanise l’équipe et le public. »

Effectivement, Max Christie a planté trois dunks, et ça ne parlait que de ça dans le vestiaire. « Trois, c’est peut-être le plus que j’ai jamais fait en un match. Ça fait du bien de pouvoir être athlétique, d’attaquer le cercle et de finir avec quelques dunks » se marre-t-il. « C’est surtout une question de mentalité : avoir un état d’esprit agressif. C’est vraiment ça pour moi : être capable d’actionner ce déclic et d’être agressif. Évidemment, si je peux marquer, c’est super, mais je pense que ça ouvre aussi des choses pour mes coéquipiers. »

Entouré de légendes pour progresser

Pour l’aider dans sa progression, Max Christie peut compter sur la confiance de Jason Kidd et d’Anthony Davis, mais aussi les conseils de Klay Thompson. « Quand vous recevez des conseils de l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps, il faut les prendre et les appliquer. Et je pense que Christie l’a fait » note Jason Kidd. « Klay ne met pas tous ses tirs, mais il a la confiance pour prendre le suivant. On a tous entendu ça à propos de Steph (Curry) : ce n’est pas ce qu’il a fait sur le dernier tir, c’est ce qu’il croit qu’il va faire sur le prochain. C’est ce qui sépare les joueurs ‘moyens’ des ‘grands’ joueurs. Donc l’entendre de la bouche d’un grand joueur, j’espère que ça va aider Christie à devenir l’un des meilleurs. »

Cette confiance, on la retrouve sur ce dunk dans le « money time » pour repousser le comeback des Rockets et valider la victoire des Mavericks. Beaucoup de jeunes auraient hésité à pénétrer et aller au bout, mais Max Christie s’est retrouvé en isolation, avec Justin Holiday sur le dos, et il l’a éliminé pour claquer ce gros dunk.

« Pourvoir finir près du cercle, ça élargit mon jeu. Les défenseurs me jouent différemment, et ma capacité à les lire m’aide à créer — à trouver mes partenaires ouverts aussi » conclut-il. « Donc oui, c’est une question de mentalité : rester agressif et continuer à m’appuyer là-dessus. »

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 12:29 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14:05 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 2024-25 DAL 32 30:24 41.1 36.4 86.2 0.4 3.8 4.2 2.5 1.3 0.9 1.5 0.3 11.2 2024-25 LAL 46 25:05 44.4 36.8 85.1 0.5 2.1 2.7 1.4 1.6 0.8 0.8 0.5 8.5 2025-26 DAL 33 28:27 48.0 45.9 85.0 0.2 3.1 3.3 2.1 1.6 0.5 1.2 0.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.