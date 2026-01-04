Ralenti par les fautes, Kevin Durant a « détesté » jouer avec le frein à main

Lorsqu’il a converti son « fadeaway » devant lui, Anthony Davis a visiblement envoyé quelques mots en direction de Kevin Durant, son partenaire de sélection avec Team USA. « AD » venait de prendre le dessus au poste sur « KD », avec la faute de ce dernier.

Sur la possession suivante, dans le premier quart-temps du déplacement des Rockets à Dallas, la star texane a cherché à lui répondre avec un tir à mi-distance. Un tir réussi, mais annulé car Kevin Durant a laissé traîner sa jambe, faisant chuter PJ Washington. Faute offensive, et déjà une deuxième faute personnelle pour l’intéressé.

Puis à l’approche de la pause, l’ailier a été sanctionné une troisième fois en contestant un tir face au cercle de Naji Marshall. Possession suivante : nouvelle faute en voulant barrer la route au même Davis, lancé vers le cercle. Soit un bilan des comptes à quatre fautes à plus de deux minutes de la fin de la première période.

« Je pense que mes deux dernières fautes auraient pu aller dans un sens ou dans l’autre. Pour la troisième, l’arbitre m’a dit que c’était un coup de sifflet difficile et qu’il aurait pu aller dans l’autre sens. Mais je ne peux pas trop utiliser mes mains. Je pourrais piquer le ballon, mais ils ne le voient pas et ça donne l’impression que c’est une faute », remarque l’ailier après le match.

« J’aurais dû simplement m’écarter »

Cette 4e faute devant Anthony Davis ? « J’aurais dû simplement m’écarter. On ne veut pas écoper de quatre fautes en première mi-temps. Ça a réduit mon agressivité en défense. Je déteste jouer comme ça. Donc je dois être plus intelligent. Je dois être plus agressif, mais avec une meilleure technique », juge-t-il ainsi.

Mais s’il n’a pas été sanctionné par la suite, il a donc joué avec une épée de Damoclès sur la tête le restant d’un match terminé avec 34 points (14/26 aux tirs), 7 passes, 5 rebonds et 3 contres en 38 minutes. Une belle sortie de sa part qui n’a pas suffi aux Rockets, qui ont perdu Alperen Sengun après une minute de jeu, pour s’imposer.

« Ce n’était pas notre façon habituelle de perdre des matchs cette année, en perdant beaucoup de ballons et en lâchant trop de rebonds offensifs. On a joué extrêmement dur toute la partie. On a peut-être pris 20 tirs de plus qu’eux, et on n’a pas réussi à les mettre. Il faut leur donner du crédit pour avoir marqué leurs tirs, mais ce n’est pas un manque d’effort qui nous a fait perdre ce match ce soir », retient ainsi Kevin Durant.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 29 35:58 52.2 43.0 89.6 0.3 4.7 5.0 4.5 2.2 0.8 3.2 0.9 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.