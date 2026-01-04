Pas de passage à l’infirmerie pour Maxime Raynaud

Doug Christie et les Kings peuvent pousser un gros ouf de soulagement. Parmi les rares points positifs de cette première partie de saison du côté de Sacramento, Maxime Raynaud avait dû quitter ses coéquipiers en fin de match face aux Suns vendredi, la faute à une blessure au genou. Un potentiel coup dur se profilait alors que le Français venait d’enchaîner trois matchs à 35 minutes en moyenne.

Si l’optimisme était de rigueur après la rencontre, comme l’avaient confié son coach et le principal intéressé, restait tout de même à attendre les résultats de l’IRM passée aujourd’hui. Bonne nouvelle, celle-ci n’a rien révélé de grave, à tel point que d’après le Sacramento Bee le pivot pourrait être disponible dès ce soir pour la réception de Milwaukee ! Doug Christie avait croisé les doigts pour que ce ne soit rien de grave. Bien lui en a pris ! “On croise toujours les doigts pour les jeunes joueurs. Il joue tellement dur, il joue avec son cœur”, avait-il glissé après le match.

Le cas du rookie tricolore est particulièrement important du fait de l’absence de Domantas Sabonis, poste 5 titulaire victime d’une déchirure du ménisque il y a un mois et demi et dont le retour n’est pas attendu avant fin janvier, au mieux.

Maxime Raynaud Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 27 22:49 54.3 33.3 70.9 1.9 4.4 6.3 1.1 2.6 0.4 1.0 0.6 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.