Bennedict Mathurin à nouveau dans le dur

Après l’euphorie de la saison 2024-2025, Indiana déguste depuis la reprise, marquée par l’absence de Tyrese Haliburton et le départ de Myles Turner, mais pas uniquement. Les blessures ont régulièrement miné le groupe de Rick Carlisle, et la situation ne s’arrange pas puisque la 11e défaite consécutive des Pacers concédée face aux Spurs vendredi soir a vu Bennedict Mathurin faire son retour à l’infirmerie.

La franchise d’Indianapolis a confirmé la mauvaise nouvelle hier annonçant une entorse du pouce droit qui le privera du déplacement à Orlando aujourd’hui, sans mentionner de date éventuelle de retour.

De lourdes responsabilités sur les épaules

Voilà qui explique peut-être aussi sa baisse de régime ou du moins son irrégularité, qui n’aide pas Indiana à renouer avec la victoire. Sur les onze derniers matchs, la moyenne de Bennedict Mathurin a chuté à 13.5 points par match avec des pourcentages préoccupants, à 36.9% au tir et 27.1% à 3-points.

Son dernier match face aux Spurs a sans doute été celui de trop pour l’arrière, qui n’a scoré que 2 points à 1/6 au tir en 20 minutes pour accompagner ses 5 rebonds et 3 passes décisives. Les fautes ne l’ont pas non plus aidé à entrer dans son match. Rick Carlisle a toutefois tempéré la baisse de régime de son deuxième meilleur scoreur, rappelant que la configuration actuelle des Pacers le place au cœur de l’attention.

“Les équipes mettent leurs meilleurs défenseurs sur lui. Pascal, Andrew Nembhard et lui vivent ça chaque soir. Pour lui, c’est l’opportunité d’une vie. Il est titulaire, il a le deuxième meilleur temps de jeu de l’équipe. Il y a une super opportunité… On doit l’aider à s’ajuster à ce niveau de responsabilité. C’est beaucoup ! Surtout quand tu enlèves des joueurs comme Tyrese Haliburton et Obi Toppin”, a déclaré coach Carlisle après la défaite face à San Antonio. “C’est du travail. Personne n’entre sur le terrain en étant sûr qu’il va faire ses stats tous les soirs. Les adversaires sont ultra préparés. Tout le monde a les mêmes informations détaillées, c’est difficile ! Mais quand on traverse un match difficile, ça ne va pas durer plus de 48 heures avant de s’y remettre”.

Bennedict Mathurin va pour sa part passer par la case récupération avant d’espérer retrouver les parquets avec un pouce opérationnel. Après Orlando, Indiana recevra Cleveland dès mardi.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 24 32:10 42.3 36.6 87.6 0.8 4.7 5.5 2.2 2.9 0.7 2.4 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.