Les Bucks ont encore eu très chaud. Obligés de courir après le score, ils sont finalement passés devant les Hornets dans la dernière minute, sauf qu’un joli système de Charles Lee avait offert un 2+1 de Miles Bridges.

Les Hornets sont de nouveau en tête (120-121). Il reste 8.8 secondes à l’horloge et Doc Rivers met en place quelque chose sur sa plaquette. Sauf que Giannis Antetokounmpo donne des consignes supplémentaires à Kevin Porter Jr, indiquant à son meneur de jeu qu’il faut mettre en place un jeu à deux…

« Doc avait dessiné quelque chose mais Giannis avait ce sentiment qu’ils switchaient beaucoup donc il nous a indiqué cette action, en gros, et on l’a simplement exécutée » indique ainsi « KPJ » après la rencontre.

C’est que le « Greek Freak » se souvenait du dernier match entre les deux équipes, le 14 novembre. Alors que les deux équipes étaient alors à égalité à quelques secondes de la fin du quatrième quart-temps, le Grec avait joué le un-contre-un face à Miles Bridges. Résultat : un tir à mi-distance qui n’avait pas touché le cercle.

Un peu de mouvement

« J’ai déjà été dans cette situation » rappelle-t-il. « Il y a genre un mois et demi. J’étais à l’angle de la raquette, en isolation pour la victoire, face à Miles Bridges. Et j’ai shooté. Mais quand j’ai shooté, j’ai regardé à gauche et il y avait un gars dans le coin. Et je me suis dit : ‘Pourquoi est-ce qu’on n’a pas joué un main-à-main en laissant l’action se dérouler ?’ Pour la faire courte, on avait quand même gagné le match en prolongation. »

Cette fois, Giannis Antetokounmpo voulait donc un peu plus de mouvement. « Je savais que j’allais avoir la balle à l’angle de la raquette et je savais que c’était une simple action à deux, entre moi et KPJ » explique-t-il. « Il adore partir sur sa gauche donc je lui ai dit de descendre puis de remonter pour prendre le ballon, et de me l’envoyer au cercle parce que j’allais être totalement ouvert. Il a fait ce que je lui ai dit et j’étais totalement ouvert. »

Rien de très compliqué, résume le meneur de jeu, qui devait simplement s’adapter à la réponse de Miles Bridges.

« Le rythme (de l’action) était super. C’était simplement du jeu à deux et je devais lire ce que faisait Miles. S’il montait sur moi, j’allais envoyer le lob pour le alley-oop. Sinon, j’allais finir seul. Il est venu et Giannis a pu glisser derrière lui. Je sais quoi faire dans ce cas-là. J’envoie la balle à Giannis qui peut finir l’action. »