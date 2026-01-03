L’un des posters de l’année au cœur d’un grand match pour Matas Buzelis

Un tantinet rabat-joie Billy Donovan ? « Le dunk était incroyable, mais on a perdu (la séquence) d’un point parce qu’on n’a jamais réussi à revenir en transition et qu’il a marqué un 3-points », détaille le coach des Bulls en parlant du panier primé inscrit par Jase Richardson, dans la foulée du geste incroyable de Matas Buzelis.

Celui-ci a signé l’un des posters de l’année en allant grimper sur Jalen Suggs. Un dunk monstrueux, terminé avec le sourire du joueur, qui a fait « buzzer » les 21 000 spectateurs au sein de l’United Center pendant un bon moment.

« Je ne sais pas, je l’ai juste fait. Jevon Carter a dit que c’était le numéro 1. Je ne l’ai pas regardé encore, je dois le faire », sourit encore le joueur de 21 ans, qui apprécie surtout la victoire acquise par sa formation, malgré les absences de Josh Giddey et Coby White. Preuve selon lui que le niveau de talent reste suffisant.

Lui-même a joué un rôle clé dans ce succès, avec l’un de ses matchs les plus complets en carrière : 21 points (6/14 aux tirs dont 2/8 de loin), 9 rebonds, 7 passes et 2 contres. Plutôt que de se focaliser sur la colonne de points, Billy Donovan estime ainsi que son joueur a eu un impact dans quantité de domaines. Il cite ses lancers-francs clés à quelques secondes de la fin, ses bonnes passes, ses bonnes décisions…

Un impact dans beaucoup de domaines

« C’est ce qu’on veut voir, qu’il continue d’évoluer en tant que joueur, où ce n’est pas seulement du ‘catch-and-shoot’ ou jouer avec ballon, mais qu’il fasse d’autres choses. Physiquement, je pense que ça a été une excellente expérience pour lui. Je pense qu’il le reconnaîtrait. Et j’aime la façon dont il essaie de s’investir dans l’apprentissage, de grandir et de prendre cette expérience pour s’améliorer », poursuit le coach.

Ce dernier, depuis l’arrivée du 11e choix de la Draft 2024, a beaucoup évoqué l’aspect physique de son jeune espoir. Dernièrement, il était d’ailleurs question de le faire glisser du poste 4 au 3, en raison de cette tendresse physique. Ce dunk et sa prestation d’ensemble viennent rappeler qu’il est capable de sortir les muscles.

« Les dunks étaient incroyables. Mais ça ne valait que deux points. Pour moi, les sept passes et les rebonds étaient tellement plus précieux. Je sais que les fans adorent ça, moi aussi j’ai adoré les regarder une seconde, c’était génial. […] Mais ce sont les autres choses qu’il fait qui ont un impact sur la victoire », termine Billy Donovan.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 34 27:21 48.4 34.3 78.8 1.1 4.2 5.3 1.6 2.7 0.8 1.7 1.4 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.