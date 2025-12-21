Encore tendre physiquement, Matas Buzelis glisse au poste 3

« Peu importe où il me positionne, je vais donner le meilleur de moi-même et essayer de m’adapter », lâche Matas Buzelis. Et ce, même si son coach Billy Donovan décide de le refaire jouer à un poste sur lequel il n’a pas beaucoup été mobilisé depuis le début de saison : au poste 3.

Face aux Cavs cette semaine, il a de nouveau été titularisé sur le poste 4. Mais, l’absence d’Evan Mobley en face aidant, il a pu glisser sur le poste 3 alors que Zach Collins et Jalen Smith, en relais de Nikola Vucevic, ont occupé la raquette des Bulls par séquence.

L’idée étant d’éviter à Matas Buzelis de se frotter perpétuellement à des intérieurs plus physiques que lui, comme les gauchers Zion Williamson ou Julius Randle. « Pour être juste envers Matas, il y a des duels difficiles. C’est un joueur de deuxième année qui va devenir plus fort, plus grand, et à mesure qu’il mûrit, ces confrontations seront probablement plus faciles sur le plan physique », lâche son coach.

Jamais considéré comme un grand

Ce dernier rappelle que les Randle ou Mobley aiment user de leurs muscles pour jouer près du panier.

« Donc, si on peut le mettre en poste d’ailier pour une partie du match – pas tout le match – ça ne me dérange pas de faire jouer Matas avec deux grands. Je ne l’ai jamais considéré comme un grand », défend Billy Donovan en pensant au 2m03 de son ailier, dont la morphologie est pourtant très longue.

Cet ajustement a coïncidé avec la meilleure performance de son joueur depuis des semaines : 24 points (9/15 aux tirs dont 2/8 de loin), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres face aux Cavs. « Je me sens à l’aise quand les deux grands sont sur le terrain. Ce n’est vraiment pas un problème pour moi », confie le joueur de 21 ans qui, dans toutes les configurations, essaie d’être agressif.

Reste que cette situation va peut-être devoir pousser les Bulls à chercher à se renforcer sur le poste 4. Car en parallèle, Patrick Williams, qui affiche sa pire moyenne en carrière, est en chute libre. Lors du double duel face aux Cavaliers, il a cumulé… 2 points en tout en seulement 16 minutes de jeu.

Matas Buzelis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHI 80 18:53 45.4 36.1 81.5 0.7 2.8 3.5 1.0 1.6 0.4 0.9 0.9 8.6 2025-26 CHI 27 28:09 47.7 31.4 80.8 1.1 4.2 5.3 1.6 2.7 0.9 1.8 1.4 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.