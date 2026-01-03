Un LeBron James « phénoménal » et « exceptionnel »

LeBron James est-il sur le déclin ? Beaucoup se posent la question, et à 41 ans, il n’y a rien d’irrespectueux derrière cette interrogation. Mais l’intéressé est déterminé à continuer de « botter les fesses » du temps qui passe, et il l’a encore prouvé cette nuit face aux Grizzlies avec 31 points, 9 rebonds et 6 passes à 12 sur 18 aux tirs. La plupart des joueurs NBA rêveraient de signer une telle feuille de stats, surtout que la victoire est au bout. D’ailleurs, l’ailier des Lakers est le premier joueur de 41 ans et plus à dépasser la barre des 30 points.

« Il a été phénoménal » résume JJ Redick. « À plusieurs moments, ils ont fait des runs, et à chaque fois qu’on avait besoin d’un panier, il a répondu. Que ce soit en attaquant le cercle, en allant dans la peinture, en se mettant sous le cercle, il a été exceptionnel ce soir. »

« Il n’y a qu’un seul ballon »

Complice avec Luka Doncic, LeBron James profite de l’absence d’Austin Reaves pour retrouver son rôle naturel de « playmaker », et JJ Redick a conscience que c’est difficile pour chacun de trouver sa place.

« Ça dépend beaucoup des couvertures défensives adverses. Si une équipe joue en ‘drop’, on lui fait jouer du pick-and-roll » explique le coach des Lakers. « Il continue aussi à très bien poser des écrans et à jouer derrière. En fin de match, sur un pick-and-roll côté faible avec Luka, il s’est bien ouvert au cercle et on a obtenu un excellent tir. Ensuite, on l’a servi au poste. Jaxson (Hayes) a fait une très bonne lecture, a été patient, a observé la position de Landale, et ça s’est terminé par un dunk. C’est le défi quand tu as un joueur qui a joué d’une certaine manière toute sa carrière, un autre pareil, et que tu ajoutes Austin (Reaves) dans l’équation. Il n’y a qu’un seul ballon. »

Un quarterback et son receveur

Une chose est sûre, Luka Doncic et LeBron James peuvent être prolifiques ensemble, et c’est la première fois depuis mars qu’ils terminent tous les deux un match à 30 points et plus !

« On a juste joué en rythme. On a essayé de trouver des moyens d’être productifs » analyse LeBron James à propos de leur efficacité commune. « Luka a fait un énorme travail pour aller sur la ligne des lancers-francs. Il a rentré quelques tirs à mi-distance, un gros step-back à 3-points. De mon côté, j’ai essayé de mixer un peu tout, d’être constant et très efficace dans mon jeu. On a bien joué l’un avec l’autre et on a mené le groupe. »

Comme point d’orgue à cette entente, ce « touchdown » de LeBron James sur une passe longue de Luka Doncic. C’était en premier quart-temps, et malgré deux défenseurs sur lui, LeBron a marqué.

« C’est un des meilleurs quarterbacks, et moi je suis plutôt un bon receveur dans ce domaine » conclut-il. « Mon boulot, c’est d’empêcher la défense d’intercepter ou de gêner l’action. Il a mis la balle parfaitement, au bon moment, au bon endroit, ce qui m’a énormément facilité la tâche. »