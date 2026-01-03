Le MVP de la nuit | Ryan Rollins mérite son ballon du match

Il existe quelques seuils symboliques dans une carrière en NBA, et Ryan Rollins en a franchi un cette nuit puisqu’il a dépassé la barre des 1 000 points. Même si le héros de la victoire face aux Hornets est Giannis Antetokounmpo, ce dernier a tenu à donner le ballon du match à son jeune meneur de jeu.

“Il est incroyable !”, lance Antetokounmpo à propos de Rollins. “Doc m’a donné le ballon, mais je trouvais que c’était un beau geste de le laisser à Ryan. Et puis, j’ai déjà la possibilité de garder mon maillot. Ça représente beaucoup pour lui, ces 1 000 points. Il a vraiment très bien joué…”

Auteur de 29 points, 8 passes et 3 interceptions, Rollins signe le match presque parfait à 11 sur 13 aux tirs, dont 5 sur 6 à 3-points. Jamais il n’avait inscrit autant de paniers primés dans une rencontre, et c’est justement sur un 3-points qu’il avait redonné l’avantage aux Bucks à 46 secondes de la fin. Et c’est lui qui trouve Kyle Kuzma pour le 3-points à 10 secondes de la fin.

Cap sur les 2 000

“Il a rentré des tirs difficiles, attaqué le cercle, mis énormément de pression sur l’arceau et fait les bons choix en défense” poursuit Giannis à propos de son meneur. “Il a été très actif, et en tant que leader, quand les gars sont déterminés, font les bonnes choses, jouent dur chaque jour et sont toujours disponibles pour l’équipe, il faut savoir les récompenser au maximum. »

Pour Rollins, atteindre ce cap des 1 000 points a une saveur toute particulière puisqu’il aura dû attendre sa 4e saison pour véritablement lancer sa carrière, après être passé par des échanges et des “two-way contract”.

« C’est un privilège… mais après 1 000, il y a 2 000… alors je dois continuer » prévient-il. “Il n’y a pas eu de grand discours. C’était surtout pour Giannis. Il a aussi accompli quelque chose d’énorme avec ses matchs à 30 points, 10 rebonds et 5 passes. C’est beaucoup plus marquant que mes 1 000 points. Mais ils m’ont donné le ballon du match, donc il y a beaucoup d’affection.”