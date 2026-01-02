Le MVP de la nuit | Le nouveau récital de Kawhi Leonard

Pour triompher d’un Jazz pourtant démuni, les Clippers ont, encore une fois, eu besoin d’un grand Kawhi Leonard. L’ailier inscrit sept points dans le premier quart-temps pour aider son équipe à prendre 21 longueurs d’avance, mais c’est insuffisant puisque le Jazz revient dans le match.

C’est donc en fin de match que Kawhi Leonard est décisif. Alors qu’Utah ne comptait encore qu’un seul point de retard au début du dernier acte, le double MVP des Finals commence à prendre feu avec deux tirs primés, tous les deux en sortie de dribble, un secteur de son jeu qu’il travaille depuis plus d’un an.

« Kawhi est un très bon tireur à mi-distance, c’est son jeu et il prend toujours des tirs à 3-points en ‘catch-and-shoot’, »rappelle Tyronn Lue. « Ce qui fait la différence, ce sont ses tirs de loin en sortie de dribble qu’il a intégrés à son jeu l’année dernière et il les met. Nous avions besoin de ces tirs. »

39 points de moyenne sur les six derniers matchs !

Dans la foulée, l’ailier trouve Derrick Jones Jr. qui plante une nouvelle flèche à longue distance. La star des Clippers ne s’arrête pas en si bon chemin et réussit un nouveau tir de loin tandis qu’il profite d’une interception de Nicolas Batum pour monter en dunk au contre-attaque.

Une séquence qui sèche les espoirs de victoire du Jazz et permet aux Clippers de s’imposer 118-101 pour enchaîner une sixième victoire de suite.

Kawhi Leonard finit la partie avec 45 points dont 20 dans le quatrième quart-temps à 16/29 au tir, 6/16 de loin, 7 rebonds et 3 passes. Avec Paul George, il est le seul joueur dans l’histoire des Clippers à avoir réalisé plusieurs matchs avec 45 points, plus de 5 rebonds et plus de 5 tirs à 3-points réussis. Sur l’actuelle série de victoires de Los Angeles, Kawhi Leonard tourne à 39 points de moyenne à 53% au tir et 44% à 3-points…

« Il a vraiment l’air en forme », confirme James Harden. « Il a l’air vraiment à l’aise quand il prend ses tirs, surtout à 3-points. Il les prenait déjà avant, mais ils étaient plus forcés. Maintenant, c’est fluide. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 22 33:52 49.9 38.6 97.0 1.1 5.4 6.5 3.5 1.5 2.1 2.0 0.6 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.