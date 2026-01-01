Tre Jones, la garantie sécurité des Bulls

« J’étais un peu en colère contre lui, je lui ai un peu crié dessus et il m’a souri », rapporte Billy Donovan sur son échange en fin de rencontre avec Tre Jones. Celui-ci, alors que le match était déjà gagné pour les Bulls à une minute de la fin face aux Pelicans, a tenté une passe à terre risquée en transition vers Isaac Okoro.

Ce dernier, auteur d’un match plein (24 points à 8/10 aux tirs) et qui a largement bénéficié des caviars de son coéquipier, n’a pas été en mesure de saisir le cuir. Un ballon perdu qui ne gâche pas la magnifique soirée du meneur des Bulls. En 27 minutes, il a cumulé 20 points, sans manque de tir (7/7), et 12 passes avec un seul ballon perdu.

« Ouais, c’est sûr, c’est clairement une bonne façon de finir l’année et de commencer la nouvelle sur une bonne note », rigole le meneur de jeu quand un journaliste lui fait remarquer à quel point sa ligne de statistique est propre. Le joueur de 25 ans est plutôt habitué à rendre ce genre de copie.

Avec 12.4 points (53.5% aux tirs, dont seulement 29.3% à 3-points) et 5.2 passes de moyenne, il se rapproche de ses meilleures moyennes en carrière établies en 2023 quand il était titulaire aux Spurs. À Chicago, où le meneur est plus souvent remplaçant, il a quasiment doublé sa production par rapport à la saison dernière, passée entre les Spurs et les Bulls.

Le joueur sorti de Duke assure garder la même approche, qu’il soit dans le cinq ou non. « J’essaie d’avoir le même impact sur le jeu, peu importe la situation. Ce n’est pas forcément pour me prouver quelque chose, mais plutôt pour faire ce que je peux pour aider l’équipe. »

Passes décisives /- ballons perdus : l’un des meilleurs

Ce qui aide beaucoup les Bulls, c’est sa capacité à prendre soin du ballon. Tre Jones affiche un ratio passes décisives – ballons perdus de 3.92, soit l’un des meilleurs au sein de la ligue. Un classement dominé par… son frère Tyus Jones, que Billy Donovan rappelle d’ailleurs avoir coaché dans une fenêtre de Team USA. Face aux Pelicans, sa formation a généré 33 passes décisives et perdu seulement 7 fois le ballon.

« C’est lui le gars qui fait vraiment, vraiment bien ça. Il a une grande sécurité avec le ballon, il est très, très intelligent, il arrive à organiser les autres. C’est un vrai, vrai meneur de jeu. Et je pense qu’il sait quand il faut accélérer le jeu, il sait quand il faut le ralentir un peu. Il reconnaît les duels, qui défend sur qui, ce qu’il faut faire et ne pas faire. Et il est très, très bon en communication », salue son coach.

Billy Donovan assure avoir suivi sa carrière depuis ses débuts à San Antonio, en 2020, et avoir beaucoup de respect pour lui depuis, en raison de ce style de jeu. Le coach local estime que les Bulls peuvent s’estimer heureux d’avoir pu le récupérer, en février dernier, dans le cadre de l’échange à trois équipes qui a envoyé Zach LaVine à Sacramento.

« Il peut vraiment être un super catalyseur, presque comme un meneur de jeu à l’ancienne. Avec le jeu d’aujourd’hui, les meneurs sont souvent très portés sur le ‘scoring’. Ce n’est pas pour dire qu’il ne peut pas marquer, il a marqué aujourd’hui, mais lui, il ne pense pas le jeu sous cet angle. Il pense le jeu sous l’angle des quatre autres gars, des duels, de la défense, de ce qui se passe », décrit encore le coach.

« On regarde sa ligne offensive, mais l’autre chose aussi, c’est qu’en défense, il défend sur beaucoup de joueurs différents et il est vraiment, vraiment bon sur le ballon et dans les couvertures de ‘pick-and-roll’. Avec Coby (White) et Josh (Giddey) absents, on avait besoin de quelqu’un pour prendre plus de responsabilités à la mène et il a réussi à le faire », termine Billy Donovan.

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SA 37 7:16 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SA 69 16:38 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.2 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SA 68 29:11 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SA 77 27:46 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 2024-25 CHI 18 25:17 57.2 50.0 88.2 0.9 2.3 3.2 4.9 1.2 1.1 0.8 0.3 11.5 2024-25 SA 28 16:04 48.4 30.8 75.8 0.5 1.5 2.1 3.7 1.2 0.6 0.8 0.2 4.4 2025-26 CHI 27 26:44 53.5 29.3 83.5 0.7 2.2 2.9 5.2 1.4 1.4 1.3 0.2 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.