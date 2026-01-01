La NBA savoure son carton d’audience des « Christmas Games »

Noël a été généreux avec la NBA cette année ! Les téléspectateurs ont en effet été au rendez-vous des Christmas Games diffusés sur ABC & ESPN avec des audiences qui ont pratiquement doublé par rapport à l’année dernière avec 47.2 millions de téléspectateurs recensés au total (+45 % !) pour une moyenne de 5.5 millions par match (+4% par rapport à 2024).

La NBA peut se féliciter de ce succès, les chiffres étant les meilleurs depuis quinze ans, hors saison 2011/12, lorsque la saison avait débuté le jour de Noël en raison du lockout.

Le Knicks – Cavs programmé à midi dans l’enceinte du mythique Madison Square Garden avait offert un scénario à couper le souffle et le public a visiblement apprécié. Pour un match programmé à cette horaire, la ligue n’avait encore jamais enregistré un tel score avec 6.4 millions de téléspectateurs dont un pic à 8 millions !

Les premiers matchs ont tout raflé

La suite a été aussi bonne avec la programmation du Thunder – Spurs, ajoutant un épisode de plus à la rivalité grandissante entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Spurs de Victor Wembanyama, qui avait frappé fort ce jour-là en venant s’imposer en Oklahoma.

Là encore, l’audience avait été au rendez-vous avec 6.7 millions de téléspectateurs dont un pic à 7.4 millions. C’est le deuxième match le plus regardé à cet horaire depuis huit ans, lorsque la ligue avait eu la bonne idée de placer le « rematch » des Finals de 2016 entre les Cavs et les Warriors, lors du Noël 2017.

Les matchs suivants, Warriors – Mavs et Lakers – Rockets, ont respectivement réuni 6.1 et 5.4 millions de téléspectateurs. Et telle la cerise sur le gâteau, la ligue avait gardé du très lourd pour la fin avec le Nuggets – Wolves magnifié par la performance de Nikola Jokic (56 points, 16 rebonds, 15 passes décisives et la victoire 142-138 en prolongation) qui restera dans les mémoires. Niveau audiences également, la rencontre a marqué les esprits avec 3.6 millions de téléspectateurs, en faisant le deuxième match de l’histoire le plus regardé parmi les rencontres de Noël programmées en dernier. La ligue s’est enfin félicité d’avoir encore explosé ses chiffres via les réseaux sociaux avec un contenu qui a touché 1.6 milliard d’utilisateurs. C’est 23% de mieux que l’an dernier…

Pour rappel, les deux « Christmas Games » les plus regardés de l’histoire sont deux Lakers – Heat. Le premier a eu lieu en 2004 pour le retour de Shaquille O’Neal à Los Angeles pour affronter les Lakers de Kobe Bryant, un choc qui avait réussi une moyenne de 13.18 millions de téléspectateurs en moyenne. Le deuxième, six ans plus tard, le 25 décembre 2010, a opposé les Californiens au trio floridien Wade – James – Bosh pour une moyenne de 13.11 millions de téléspectateurs. Les deux fois, c’est Miami qui l’avait emporté…