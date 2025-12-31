Luka Garza, un retour en force dans la rotation de Joe Mazzulla

« C’était juste une question de temps. Je voulais juste m’assurer que, quand j’aurai cette chance, je fasse le maximum pour aider les Celtics. » Résultat, Luka Garza saisit pleinement sa chance en ce moment et aide beaucoup les Celtics.

Dernière illustration la nuit passée sur le parquet du Jazz où il a eu un impact direct en sortant du banc : 15 points (6/8 aux tirs dont 2/2 à 3-points) et 6 rebonds en 19 minutes, avec un +13 au score lorsqu’il était en jeu.

« Le mérite en revient vraiment au staff qui s’occupe du développement des joueurs et à Luka, pour être resté prêt et avoir confiance en notre processus », livrait récemment Joe Mazzulla à propos de son intérieur dont il s’était récemment privé.

Après une bonne séquence à la mi-novembre (13 points de moyenne en 4 sorties), le 52e choix de la Draft 2021 avait progressivement disparu des rotations. Jusqu’à enchaîner quatre « DNP » de suite mi-décembre. Et puis il y a eu ce match face aux Raptors, terminé avec un premier double-double cette saison (12 points et 10 rebonds), puis ses 15 points encore plus récemment face aux Pacers.

Depuis cinq matchs, le pivot tourne à environ 11 points (64%) et 6 rebonds par soirée, soit le double de sa production moyenne en carrière. Preuve que le fait d’avoir été écarté de la rotation n’a pas eu que du mauvais pour l’ancien joueur des Pistons et des Wolves.

Il a appris à relativiser

« Quand tu es à l’extérieur à regarder, tu veux y retourner. Il y a une grande prise de conscience, une urgence accrue quand tu obtiens cette chance, mais j’avais la foi. Je suis entouré de beaucoup de bonnes personnes pour me pousser, garder le bon état d’esprit », lâche Garza après son match face aux Pacers.

Ce dernier, qui a le plus souvent ciré les bancs NBA depuis ses débuts, dit s’être habitué à ce genre de processus. Même si cela n’a pas toujours été simple à vivre. L’intérieur se souvient de son année rookie à Detroit où, quand il avait la chance de fouler le parquet, il avait tendance à « trop forcer » et perdre confiance.

Résultat : « j’ai été coupé et j’ai quitté la ligue. J’ai dû passer par un E-10 (contrat Exhibit 10) pour essayer de rejoindre une équipe et revenir. Ce moment m’a donné beaucoup plus de perspective sur tout, en comprenant qu’au final, même si je ne joue pas ou que je ne suis pas dans la rotation, je vis mon rêve. Je n’avais jamais vraiment pensé que j’en arriverais là… à jouer pour les Celtics », confie-t-il.

Alors être écarté à nouveau d’une rotation ne l’effraye pas trop. « Je me suis retrouvé dans cette situation pendant la plupart du temps de ma carrière, à regarder, à attendre une opportunité, et je pense que ça m’aide d’avoir tant d’expérience. Donc, ce n’est rien que je n’ai pas déjà vu, mais ce qui est cool avec ça, c’est que je savais que ça allait revenir », termine-t-il.

Luka Garza Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 32 12:09 44.9 32.7 62.3 1.8 1.3 3.1 0.6 1.7 0.3 0.6 0.2 5.8 2022-23 MIN 28 8:41 54.3 35.9 78.8 1.2 1.1 2.3 0.6 1.5 0.1 0.5 0.1 6.5 2023-24 MIN 25 4:53 48.0 28.1 72.0 0.8 0.5 1.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.0 4.0 2024-25 MIN 39 5:37 49.5 27.8 68.6 0.8 0.6 1.4 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 3.5 2025-26 BOS 23 14:39 57.8 41.9 76.6 2.4 1.6 4.0 1.0 2.7 0.3 0.5 0.4 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.