Le Jazz cale sur la durée face aux Celtics

Pas de passe de trois pour le Jazz qui venait de dominer les Pistons et les Spurs. Les Celtics étaient avertis, et les partenaires du duo Brown-White s’imposent 129-119 dans une rencontre où Keyonte George a encore été immense !

Sur une belle dynamique, le Jazz impose d’entrée un rythme élevé. L’attaque est fluide, la balle circule bien et Utah prend rapidement le contrôle du match avec un Jusuf Nurkic intenable. Résultat : +10 pour le Jazz dans ce premier quart-temps, qui profite aussi d’une défense des Celtics permissive sur les pénétrations et les tirs ouverts.

Sans un bon passage de Luka Garza, l’écart aurait pu être plus lourd, et les Celtics peuvent s’estimer heureux d’être à sept longueurs après douze minutes (38-31).

Boston resserre progressivement le jeu. Jaylen Brown commence à dicter le tempo, tandis que le banc des Celtics maintient l’équipe à flot. Mieux, les Celtics signent un 11-0 pour prendre les commandes (42-38). Derrick White est dans la zone, et les Celtics prennent le large : +10 (52-42). Mais ce Jazz a du caractère, et après un “poster dunk” de Walter Clayton Jr. sur ce même White, les Celtics perdent pied. Pourtant malade, Keyonte George met le feu de loin, et Utah signe un 22-5 pour reprendre les commandes et, à la pause, le Jazz est devant (64-59).

Derrick White héroïque aux… contres !

Au retour des vestiaires, les deux attaques prennent le dessus. Le match s’équilibre totalement, et Keyonte George continue son récital, bien secondé par Lauri Markkanen et Jusuf Nurkic. Mais Boston reste au contact (91-88) grâce à son adresse extérieure et un Payton Pritchard en pleine confiance. Mieux, Anfernee Simons et Jaylen Brown font la différence face à la “second unit” du Jazz et Boston repasse devant (99-96).

Les Celtics ont fait le plus dur, et Derrick White va gérer la suite. Le champion olympique signe un quatrième quart-temps exceptionnel avec 13 de ses 27 points. Mais surtout, il défend dur sur Keyonte George, et bâche même Lauri Markkanen. Revenu à -4, après un lancer franc de Nurkic, Utah finit par craquer. Brown, Pritchard et Simons enchaînent trois paniers consécutifs pour faire passer le score à 123-112. Le Jazz ne reviendra pas, et s’incline après une nouvelle belle performance. Le “play-in” n’est pas une utopie pour cette belle équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Derrick White dans l’histoire. Auteur de 27 points, 7 rebonds et 6 passes, Derrick White s’est offert un record personnel avec 7 contres ! C’est tout simplement un record pour un joueur de cette taille (1m92), et dans l’histoire seuls deux “arrières” en avaient fait autant : Doug Christie et Dennis Johnson.

– Keyonte George ne faiblit pas. Pour la 5e fois du mois, le meneur du Jazz dépasse la barre des 30 points. Incertain à cause d’un gros rhume, il joue comme un All-Star, et il avait pourtant du costaud face à lui cette nuit. Auteur de 37 points, la jeune vedette de Utah tourne à 30.8 points, 7 passes et 5.2 rebonds de moyenne depuis neuf matches !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.