Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le Jazz cale sur la durée face aux Celtics

Publié le 31/12/2025 à 7:16 Twitter Facebook

NBA – Le Jazz est en forme et produit du jeu, mais l’expérience de Jaylen Brown et Derrick White a fait la différence en quatrième quart-temps.

celtics jazzPas de passe de trois pour le Jazz qui venait de dominer les Pistons et les Spurs. Les Celtics étaient avertis, et les partenaires du duo Brown-White s’imposent 129-119 dans une rencontre où Keyonte George a encore été immense !

Sur une belle dynamique, le Jazz impose d’entrée un rythme élevé. L’attaque est fluide, la balle circule bien et Utah prend rapidement le contrôle du match avec un Jusuf Nurkic intenable. Résultat : +10 pour le Jazz dans ce premier quart-temps, qui profite aussi d’une défense des Celtics permissive sur les pénétrations et les tirs ouverts.

Sans un bon passage de Luka Garza, l’écart aurait pu être plus lourd, et les Celtics peuvent s’estimer heureux d’être à sept longueurs après douze minutes (38-31).

Boston resserre progressivement le jeu. Jaylen Brown commence à dicter le tempo, tandis que le banc des Celtics maintient l’équipe à flot. Mieux, les Celtics signent un 11-0 pour prendre les commandes (42-38). Derrick White est dans la zone, et les Celtics prennent le large : +10 (52-42). Mais ce Jazz a du caractère, et après un “poster dunk” de Walter Clayton Jr. sur ce même White, les Celtics perdent pied. Pourtant malade, Keyonte George met le feu de loin, et Utah signe un 22-5 pour reprendre les commandes et, à la pause, le Jazz est devant (64-59).

Derrick White héroïque aux… contres !

Au retour des vestiaires, les deux attaques prennent le dessus. Le match s’équilibre totalement, et Keyonte George continue son récital, bien secondé par Lauri Markkanen et Jusuf Nurkic. Mais Boston reste au contact (91-88) grâce à son adresse extérieure et un Payton Pritchard en pleine confiance. Mieux, Anfernee Simons et Jaylen Brown font la différence face à la “second unit” du Jazz et Boston repasse devant (99-96).

Les Celtics ont fait le plus dur, et Derrick White va gérer la suite. Le champion olympique signe un quatrième quart-temps exceptionnel avec 13 de ses 27 points. Mais surtout, il défend dur sur Keyonte George, et bâche même Lauri Markkanen. Revenu à -4, après un lancer franc de Nurkic, Utah finit par craquer. Brown, Pritchard et Simons enchaînent trois paniers consécutifs pour faire passer le score à 123-112. Le Jazz ne reviendra pas, et s’incline après une nouvelle belle performance. Le “play-in” n’est pas une utopie pour cette belle équipe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Derrick White dans l’histoire. Auteur de 27 points, 7 rebonds et 6 passes, Derrick White s’est offert un record personnel avec 7 contres ! C’est tout simplement un record pour un joueur de cette taille (1m92), et dans l’histoire seuls deux “arrières” en avaient fait autant : Doug Christie et Dennis Johnson.

– Keyonte George ne faiblit pas. Pour la 5e fois du mois, le meneur du Jazz dépasse la barre des 30 points. Incertain à cause d’un gros rhume, il joue comme un All-Star, et il avait pourtant du costaud face à lui cette nuit. Auteur de 37 points, la jeune vedette de Utah tourne à 30.8 points, 7 passes et 5.2 rebonds de moyenne depuis neuf matches !

Utah Jazz / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Keyonte George 39 13/24 6/12 5/6 1 5 6 7 0 1 3 0 37 36
Jusuf Nurkic 34 10/11 2/2 4/5 2 6 8 8 1 0 3 0 26 37
Lauri Markkanen 38 6/16 2/6 8/8 1 8 9 2 1 2 0 1 22 26
Brice Sensabaugh 39 2/9 1/6 0/0 2 3 5 3 2 0 2 0 5 4
Taylor Hendricks 18 1/4 1/4 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 3 5
Kyle Filipowski 14 3/8 2/5 2/4 2 1 3 0 4 1 2 0 10 5
Walter Clayton Jr. 21 3/7 1/4 0/0 0 0 0 1 4 0 0 1 7 5
Isaiah Collier 24 3/5 1/2 0/0 1 5 6 8 3 0 2 1 7 18
Cody Williams 13 0/3 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 -2
Total 41/87 16/42 21/25 9 31 40 31 17 4 13 3 119
Boston Celtics / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Derrick White 36 8/16 2/10 9/9 2 5 7 6 1 0 1 7 27 38
Jaylen Brown 34 9/19 1/3 4/6 1 5 6 10 1 2 2 0 23 27
Payton Pritchard 35 8/15 1/7 1/1 0 4 4 6 1 1 0 0 18 22
Neemias Queta 29 6/7 0/0 0/0 0 3 3 0 4 3 1 1 12 17
Jordan Walsh 13 2/4 1/3 1/2 1 2 3 0 2 0 0 0 6 6
Anfernee Simons 28 6/15 4/10 4/4 1 4 5 4 0 1 1 0 20 20
Luka Garza 19 6/8 2/2 1/1 4 2 6 0 3 1 0 1 15 21
Sam Hauser 17 2/8 1/7 0/0 1 4 5 0 1 0 0 0 5 4
Hugo González 17 1/2 1/2 0/0 1 3 4 1 1 0 1 0 3 6
Baylor Scheierman 12 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0
Total 48/94 13/44 20/23 11 33 44 27 17 8 7 9 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM136
PHI139
UTH119
BOS129
LAL106
DET128
LAC131
SAC90

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Utah Jazz en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes