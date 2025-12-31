VJ Edgecombe avait la réponse parfaite pour Ja Morant

Ja Morant a encore été rattrapé par son « trashtalking ». Alors qu’il venait d’égaliser à 18.3 secondes de la fin de la prolongation en attaquant VJ Edgecombe, le meneur faisait signe à tout le monde de s’écarter…

Quelques secondes plus tard, c’était au tour de Ja Morant de défendre sur VJ Edgecombe, et le All-Star des Grizzlies était doublement en retard. D’abord sur l’écran qu’il venait poser pour Tyrese Maxey, puis sur le 3-points.

« Mes coéquipiers ont confiance en nous pour créer quelque chose » explique l’arrière des Sixers sur son travail à deux avec Tyrese Maxey. « Et c’est ce qui s’est passé. Ils l’ont pris à deux et j’étais totalement ouvert. »

Le Bahaméen (25 points à 10/21 dont 5/10 de loin, 6 rebonds, 4 passes et 4 interceptions) était un peu trop loin de la ligne à son goût, et il aurait aimé shooter au buzzer, pour ne pas laisser 1.7 seconde à Memphis.

Peur de rien

Néanmoins, il peut savourer, alors que Cedric Coward ne parviendra pas à égaliser. « Je vais shooter, peu importe. Je me fiche de la distance, je vais shooter » explique-t-il au sujet de ce tir décisif. « La pression n’est jamais trop lourde pour moi. Jamais trop lourde. J’étais prêt, pour être honnête. J’étais prêt. »

Pour Nick Nurse, le fait que VJ Edgecombe n’ait peur de rien est ainsi l’une de ses plus grandes forces.

« C’est un énorme tir. Évidemment, inscrire le panier de la gagne, pour un rookie, c’est plutôt cool. Mais il est toujours comme ça. Je ne le vois jamais montrer beaucoup d’émotion. Je pense que c’est une qualité incroyable. Il se contente de jouer », confirme l’entraîneur des Sixers, qui peut savourer cette victoire, après trois défaites.

