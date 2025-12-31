Le MVP de la nuit | Derrick White dans l’histoire de la NBA

Et si Derrick White décrochait sa première sélection au All-Star Game ? L’arrière des Celtics possède déjà un superbe palmarès avec un titre NBA et une médaille d’or olympique mais il lui manque peut-être cette étoile qui couronnerait une belle carrière individuelle.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs à son poste depuis deux ans, White a franchi un cap cette saison, et depuis cette nuit, il est dans le Top 10 des meilleurs contreurs ! Du haut de son 1m92, il tourne à 1.5 contre par match, et face au Jazz, il s’est offert un superbe record en carrière avec 7 contres ! Il égale un record NBA pour un “arrière”, et seul Victor Wembanyama a fait mieux cette saison.

White signe même l’une des perf’ les plus complètes de la saison pour un arrière avec 27 points, 7 rebonds, 6 passes décisives et donc 7 contres. De quoi largement venger le “poster dunk” que lui a collé le rookie Walter Clayton Jr.

“Je ne sais pas trop… J’essaie d’aider l’équipe à gagner par tous les moyens possibles, et cette stat est assez dingue. Oui, vraiment dingue. Je ne sais pas quoi dire…” a réagi White après la rencontre.

Un White qui signe un 2 sur 10 à 3-points, et qui en était à 0 sur 7 avant le dernier quart-temps. Car, au-delà de ses contres, l’alter ego de Jaylen Brown a été royal dans le dernier quart-temps avec 13 de ses 27 points. « J’ai arrêté de tirer à 3-points et je me suis concentré sur le jeu à mi-distance. J’ai provoqué des fautes, et ensuite tout s’est ouvert » poursuit-il à propos de sa performance, avec un 6 sur 6 à 2-points.

Après la défaite à Portland, White s’en était voulu d’avoir déjoué dans le “money time”. Cette fois, il a pesé en défense comme en attaque, et Joe Mazzulla lui rend hommage car chaque soir White doit quasiment défendre sur les postes 1 à 5.

“Son rôle a vraiment évolué cette saison. Ce soir, quand on joue avec Payton, Anfernee et Jaylen, il doit défendre sur les meilleurs joueurs adverses. Il a réussi des contres sur pick-and-roll, sur des tirs à 3-points en sortie de dribble en début de match, quand il pouvait un peu plus aider en rotation. Il sait très bien quand aider et quand rester en place. Sa polyvalence défensive a été énorme, et il a été excellent ce soir.”

Les 7 BLOCKS de Derrick White cette nuit vs Jazz ! ❌❌❌❌❌❌❌pic.twitter.com/SecLnbObZ9 https://t.co/ElT91BnhRM — Le Garden (@Le_Garden_Fr) December 31, 2025

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SA 17 8:11 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SA 67 25:47 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SA 68 24:40 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.3 2020-21 SA 36 29:33 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 BOS 26 27:25 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2021-22 SA 49 30:20 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2022-23 BOS 82 28:17 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 32:37 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 33:52 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4 2025-26 BOS 30 33:32 39.5 35.1 85.5 0.7 3.5 4.2 5.1 1.8 1.4 1.9 1.3 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.