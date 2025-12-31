Les Bulls perdent Josh Giddey pour « quelques semaines »

Les Bulls ont vécu une soirée cauchemar lundi face aux Timberwolves. Outre leur lourde défaite, ils ont ainsi perdu Coby White et Josh Giddey coup sur coup.

Si on ignore encore où en est le mollet de Coby White, on sait en revanche – grâce à ESPN – que Josh Giddey va rater « au moins quelques semaines », à cause d’une élongation au niveau de son ischio-jambier gauche.

Tout sauf positif, quand on sait que Chicago retrouvait une belle dynamique collective depuis deux semaines, avec cinq victoires de suite, et parce que Josh Giddey est le maître à jouer de l’équipe, avec ses 19.2 points, 9 passes décisives et 8.9 rebonds de moyenne.

Sans leur Australien, possiblement lancé vers le All-Star Game, les Bulls avaient d’ailleurs pris l’eau contre les Timberwolves et c’est la preuve que la période risque d’être délicate pour eux, dans les prochains jours.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 30 32:48 46.6 38.6 76.1 1.2 7.8 8.9 9.0 1.8 0.9 3.6 0.4 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.