Nike prépare le retour de la Kobe 1 « 81 points » !

C’était le 22 janvier 2006. Kobe Bryant réussissait un exploit mémorable en claquant 81 points face aux Raptors de Chris Bosh. C’est toujours à ce jour la deuxième plus gros performance individuelle de l’histoire de la NBA derrière les mythiques 100 points de Wilt Chamberlain.

Ce jour là, la légende des Lakers a tutoyé les sommets avec une Kobe 1 PE aux pieds. La paire a inondé le marché mondial l’année suivante sous le nom de Kobe 1 « 81 points » et prépare donc son retour dans les prochaines semaines pour célébrer les vingt ans de cet exploit historique.

La tige blanche en cuir est assortie d’un « Swoosh » noir sur l’empeigne et de finitions en « Purple-and-Gold », aux couleurs des Lakers, entre les touches de violet au niveau du col et de la semelle, et l’inscription « uptempo » en doré sur le talon. On peut également lire la mention « All Star 2006 » à l’intérieur de la languette.

La Kobe 1 Protro « 81 points » sera disponible sur Basket4Ballers le 22 janvier prochain au prix de 200 euros.