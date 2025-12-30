Naz Reid frappe fort dans la course au meilleur remplaçant

Son début de saison en dent de scie semble clairement être de l’histoire ancienne. La nuit passée à Chicago, Naz Reid a rappelé à tous ceux qui l’auraient oublié qu’il restait l’un des remplaçants les plus productifs de la ligue.

Panier à 3-points en première intention en transition, duel au poste remporté devant Ayo Dosunmu, nouveau panier primé en « catch-and-shoot »… L’intérieur avait décidé d’afficher son agressivité offensive dès son entrée en jeu.

« Mes coéquipiers ont réussi à me passer le ballon. J’ai pu finir des layups, marquer des tirs à 3-points, aller sur la ligne de lancers-francs. C’était un match complet, à faire le jeu. J’ai essayé de libérer mes coéquipiers et la bonne étoile est finalement revenue vers moi », résume-t-il.

Une « chance » telle, que l’intérieur a signé son meilleur match de la saison avec 33 points (11/18 aux tirs dont 6/10 de loin), 7 rebonds et 3 passes pour 35 d’évaluation. « J’ai essayé d’en mettre 40, je ne vais pas mentir », ajoute dans le vestiaire celui dont le record est à 34 unités.

« Super intelligent au poste »

De son côté, son coach Chris Finch estime que son remplaçant de choc « a bénéficié du bon mouvement du ballon. Il a rapidement pris l’avantage sur certains duels. Je l’ai trouvé super intelligent au poste. » Un atout de choix dans le jeu de l’intérieur de 26 ans qui, sur ses six sorties précédentes, avait eu du mal à trouver la mire de loin (13 points à 25.5% de loin).

« J’ai un état d’esprit différent par rapport à l’an dernier, en restant dedans que je rentre les tirs ou non. Je reste calme et concentré », affiche Naz Reid dont la performance de la soirée remet son nom en haut de l’affiche parmi les candidats au trophée de 6e homme de l’année.

Une journaliste lui fait d’ailleurs remarquer qu’il est le seul joueur dans l’histoire des Wolves à cumuler plusieurs matchs à 30 points ou plus en sortie de banc. « C’est énorme. Je suis dans la même équipe depuis sept ans maintenant, donc je prends chaque victoire comme elle vient, au fur et à mesure de ma carrière. Je suis content que ce soit ici que j’ai commencé », livre-t-il pour finir.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 32 26:47 44.7 36.1 76.7 1.1 5.1 6.2 2.4 2.6 1.0 1.5 0.8 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.