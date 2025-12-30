Deux mois après, les Bucks comptent de nouveau jusqu’à deux

Les 28 et 30 octobre, les Bucks avaient battu les Knicks et les Warriors et s’il faut le souligner, c’est parce que, pendant deux mois, les troupes de Doc Rivers n’ont plus gagné deux matches de suite ! Il a donc fallu attendre les 27 et 29 décembre, contre Chicago et Charlotte, pour répéter cette performance qui n’est, dans une saison à 82 matches et pour une équipe qui entend viser haut, franchement pas un exploit…

Néanmoins, après des semaines très pénibles, ce succès face aux Hornets est notable pour les joueurs de Milwaukee. « Ça fait du bien », souffle Kevin Porter Jr. « Cela faisait bien longtemps : depuis octobre, alors qu’on arrive en janvier. J’espère qu’on pourra en gagner un troisième d’affilée. »

Comme ce sera contre Washington, ce mercredi, c’est bien possible. Giannis Antetokounmpo, de retour depuis deux rencontres, estime que les Bucks retrouvent ainsi leur « niveau habituel » et pense déjà à la suite, à janvier 2026, un mois rude pour les Bucks (les Lakers, les Nuggets, le Thunder, les Wolves au programme…).

Janvier va « nous faire progresser ou nous briser »

« On est une vraie bonne équipe. On doit seulement se débarrasser de nos sentiments. On se laisse déborder par nos sentiments, moi le premier. Quand les choses tournent mal, on ne peut pas se plaindre, demander le ballon ou un coup de sifflet. On n’a rien mérité pour ça », décrit le Grec. « On doit gagner chaque possession et se mettre en position de réussir. J’ai aimé nos deux matches contre Chicago et Charlotte. On a un mois compliqué qui arrive, qui va soit nous faire progresser ou nous briser. »

Mais même une troisième victoire d’affilée le dernier jour de l’année 2025, voire une quatrième ou cinquième puisque ce sont les Hornets, encore une fois, puis les Kings qui suivront, ne suffira pas à déboucher le champagne. Pour rappel, Milwaukee affiche un bilan de 14-19 et n’occupe que la 11e place de la conférence Est.

« On ne doit pas se faire d’illusions. C’est bien d’avoir gagné deux matches consécutifs mais on ne doit pas se reposer sur nos lauriers », prévient Myles Turner. « On a eu beaucoup de blessures et on doit gagner le plus de matches possible, le plus vite possible », annonce Doc Rivers. « Pas la peine de parler de la pression, elle est là. »