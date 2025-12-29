Kawhi Leonard et Jaylen Brown désignés « Joueurs de la semaine »

La NBA vient de dévoiler ses « Players Of the Week » pour la 10e semaine de la saison 2025/26. À l’Ouest, c’est Kawhi Leonard qui est logiquement récompensé, alors que Jaylen Brown l’accompagne à l’Est !

Côté Clippers, « The Klaw » a ainsi signé une semaine XXL avec 41.3 points, 9.0 rebonds et 2.7 interceptions de moyenne, tout en menant Los Angeles à un bilan parfait (3-0). Alors que son équipe était très décevante depuis le début de saison, l’ailier a repris le contrôle des choses des deux côtés du terrain, imposant son rythme pendant les matchs et punissant systématiquement les défenses qui tentaient de le jouer en un-contre-un.

À Boston, Jaylen Brown continue d’enchaîner les cartons. Dans une semaine conclue à deux victoires pour une défaite, l’ailier a tourné à 32.7 points et 6.3 rebonds, avec 55.9% de réussite au tir. Très agressif en attaque, il a égalé Larry Bird dans l’histoire des Celtics avec un 9e match consécutif à plus de 30 points !

Ils succèdent à Jaren Jackson Jr. et Jalen Brunson. C’est déjà la deuxième fois que Jaylen Brown est ainsi mis à l’honneur cette saison, et la 6e fois sur l’ensemble de sa carrière. Pour Kawhi Leonard, c’est la 11e fois.