Entre Steve Kerr et Darko Rajakovic, la rakija pour ne pas oublier Dejan Milojevic

Cela fait désormais presque deux ans que Dejan Milojevic s’est effondré, victime d’une crise cardiaque, dans un restaurant de Salt Lake City. Un décès tragique, à l’âge de 46 ans, qui avait secoué les Warriors, où il officiait en tant qu’assistant en charge des intérieurs, mais plus globalement toute la communauté NBA.

« Il nous manque tellement », a expliqué Darko Rajakovic, l’entraîneur serbe de Toronto, qui portait un t-shirt « Brate » (frère, en serbe) utilisé pour rendre hommage à son compatriote. « Chaque fois que nous jouons contre Golden State, nous avons notre tradition : après le match, j’apporte de la rakija (de l’eau-de-vie serbe) et nous nous réunissons avec leur équipe d’entraîneurs et la nôtre pour boire en son honneur. Il nous manque. »

« Nous sommes une très petite confrérie au sein de la NBA, tous les entraîneurs se connaissent, et différentes choses nous unissent », a confirmé Steve Kerr. « Il a créé des liens entre Darko, Jama (Mahlalela, assistant des Raptors passé par les Warriors), moi-même et notre équipe. Chaque année, après les deux matchs, nous buvons un verre de rakija, une eau-de-vie serbe, pour trinquer en l’honneur de Deki (le surnom de Dejan Milojevic). »

D’autant plus que Nikola Milojevic, le fils de Dejan, a intégré cet été le staff des Warriors pour s’occuper de l’analyse vidéo. Même s’il n’avait pas fait le déplacement au Canada.

« Ce qu’a fait Golden State est formidable, en lui donnant l’opportunité de faire partie de l’organisation et en aidant sa famille », a conclu Darko Rajakovic. « Cela en dit long sur Steve Kerr et la franchise. »