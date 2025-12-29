Donovan Clingan, l’énergie intérieure des Blazers

Cette bataille au rebond semblait jouée d’avance. Lorsque Deni Avdija a envoyé son tir à 3-points en mode « dagger » face aux Celtics à une vingtaine de secondes de la fin, Donovan Clingan avait déjà pris le dessus sur Hugo Gonzalez sous le cercle.

Trop court, le tir de son coéquipier retombait dans les mains du pivot qui pouvait finir malgré la faute des Celtics. Un « 2+1 », qui allait sceller la victoire de sa formation, célébré comme il se doit par le pivot en fixant son public avec intensité.

Après la rencontre, un journaliste lui demande s’il est bien du genre à lancer ce genre de regard, à une foule ou un adversaire. « Parfois, sur les grosses actions, les gros dunks ou les possessions importantes. J’aime tellement gagner que, quand l’énergie est haute et qu’il y a de grosses actions, je laisse tout sur le terrain », rétorque le pivot 21 ans.

Cette action s’y prêtait particulièrement bien. Surtout après une soirée aussi réussie sur le plan personnel : 18 points (8/10 aux tirs) et 18 rebonds en 34 minutes.

En double-double de moyenne

« C’est l’un de ces gars-là. Il marque, puis il regarde l’adversaire. Il essaie de transmettre de l’énergie chaque fois qu’il réussit une bonne action, un contre ou quelque chose du genre. Pour passer aux autres joueurs l’énergie, la confiance qu’il a. Il est très important pour notre défense, pour notre attaque, pour l’énergie de tout le vestiaire », énumère Tiago Splitter.

Il s’agissait du 9e double-double cette saison de son pivot. Ce dernier est désormais habitué à ce genre de grosses productions, car sur l’ensemble de l’exercice, il dépasse les 10 points (10.7) et 10 (10.6) rebonds de moyenne.

Avec des progrès notables en attaque, où il est plus sûr de lui pour finir près du cercle, et commence même à développer une adresse longue distance (31.9% de loin). « Il devient plus costaud naturellement. Comme chaque grand, avec plusieurs années, ils commencent à être plus costauds, et montent au cercle avec plus de force. Il a travaillé dessus, finir malgré les contacts », constate son coach.

Assurant profiter des espaces générés par les leaders offensifs Deni Avdija et Shaedon Sharpe, Donovan Clingan est conscient des améliorations en cours. « Avec le toucher près du panier, en étant agressif, patient. Je sens que le tir à 3-points commence à tomber un peu. Mais c’est tout le travail que j’ai mis, les choses commencent à se mettre en place », s’enthousiasme l’intérieur dans sa 2e année.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 19:46 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5 2025-26 POR 27 26:16 51.4 31.9 66.2 4.4 5.9 10.3 1.8 2.6 0.6 0.9 1.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.