Un retour à Portland avec le sourire pour Anfernee Simons

« C’était un peu bizarre. Être un visiteur et aller dans le vestiaire adverse, sortir de l’autre tunnel. » Comme tant d’autres avant lui, Anfernee Simons a connu les effets de retourner dans son ancienne salle une première fois après avoir été transféré dans une autre équipe. C’était à l’occasion du déplacement des Celtics à Portland.

« Mais c’était sympa de revoir ceux avec qui tu as tissé des liens forts au sein de l’organisation. C’était sympa de vivre le moment et de ressentir l’amour… en sachant que tu as eu un certain impact ici », livre celui qui a été drafté par la franchise de l’Oregon en 2018 (24e choix) et y a disputé ses sept premières saisons dans la Grande Ligue.

Cela fait cinq mois que les Blazers l’ont échangé à Boston dans le cadre du transfert qui a amené le vétéran Jrue Holiday à Portland. Anfernee Simons a déclaré dans des interviews précédentes qu’il avait été « affecté » par ce transfert et admet encore aujourd’hui que cela l’avait pris au dépourvu. Car l’arrière, comme Damian Lillard avant lui, a pu s’imaginer faire toute sa carrière à Portland.

« Mais, évidemment, c’est un business au final. Et à tout moment, tu peux être ici et puis ailleurs. Donc, il faut juste profiter de chaque instant que tu passes. Et je pense que j’ai fait ça l’année dernière. J’ai apprécié tous les moments passés avec toute notre équipe, l’organisation, et je ne regretterai rien, c’est sûr », poursuit-il.

Une vidéo hommage bien accueillie

Pas de mauvaises ondes donc entre les deux parties. Avant la rencontre, l’ancien de la maison est ainsi allé saluer ses anciens coéquipiers et amis, échangeant les accolades avec Donovan Clingan, Damian Lillard ou encore le GM adjoint Mike Schmitz. Puis il a signé quantité de maillots des Blazers, avec son ancien numéro 1, pour une famille.

Au cours de la partie, il a eu le droit à sa fameuse vidéo hommage, reçue également avec le sourire et une salve d’applaudissements de son ancien public. Un bon moyen de saluer celui qui a enchaîné les belles années de « scoring » et s’est hissé parmi les shooteurs à 3-points les plus prolifiques de la franchise.

All the feels Anfernee Simons reacts to his tribute video in his first game back in Portland. https://t.co/UATKSNlJtI pic.twitter.com/83Qc91yz5w — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 28, 2025

Dans la défaite de sa formation, il n’a pas énormément brillé avec 13 points à 4/11 aux tirs en 19 minutes. Mais il a apporté un coup de jus offensif à sa nouvelle équipe, comme il le fait depuis son arrivée dans le Massachusetts en tant que 6e homme.

Un changement de franchise et de rôle qui ne l’empêche pas de regarder en arrière et d’observer les performances de son ancienne équipe. Anfernee Simons assure d’ailleurs suivre les Blazers via le League Pass une fois que son match avec les Celtics, à Boston sur la côte Est, est terminé.

« Ils jouent dur chaque soir. Évidemment, on n’a pas fait les playoffs l’année dernière, mais pour la plupart, nous faisions des progrès. On a bien terminé l’année. Et c’est tout ce que je voulais, progresser. Je suis fier des étapes qu’on a franchies et on voit que cette année, ils ont continué. Ils ont les bons éléments là-bas – Jrue et Dame – pour les aider à continuer à progresser », analyse Anfernee Simons.

De quoi leur permettre d’être aujourd’hui virtuellement qualifiés pour le « play-in », tandis que les Celtics, malgré l’absence de Jayson Tatum et les orientations estivales qui en ont découlé, occupent la 3e place à l’Est.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 30 23:42 42.8 36.8 88.0 0.3 1.8 2.1 2.3 2.1 0.5 1.0 0.1 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.