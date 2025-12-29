Les Raptors relancent Mo Bamba

Revoilà Mo Bamba dans la ligue, puisque ESPN annonce qu’il a accepté de s’engager avec les Raptors pour un an, sans doute au minimum salarial, dans ce qui constituera sa huitième saison en NBA.

En quête de renfort (et de centimètres) à l’intérieur, la franchise canadienne fait donc confiance au pivot de 27 ans, drafté en 2018 (6e choix) et principalement passé par Orlando, avant de multiplier les piges non concluantes à Los Angeles (Lakers et Clippers), Philadelphie et New Orleans.

La dernière apparition de Mo Bamba dans la ligue remonte au printemps dernier, avec les Pelicans. Cet automne, il était passé par le Jazz avant d’être coupé juste avant la reprise. Cela ne l’avait pas empêché de rester dans l’Utah, pour jouer en G-League avec les Salt Lake City Stars (environ 17 points, 12 rebonds et 3 contres de moyenne).

Comme Jakob Poeltl et Collin Murray-Boyles sont à l’infirmerie, Toronto avait besoin d’apporter un peu d’aide à Scottie Barnes, Sandro Mamukelashvili et Jonathan Mogbo dans la raquette.

Mo Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.1 0.3 0.6 0.9 7.2 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 * All Teams 32 13 46.4 27.8 70.4 1.0 3.5 4.5 0.6 1.8 0.3 0.6 1.0 4.3 2024-25 * LAC 28 13 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 1.8 0.3 0.7 1.0 4.6 2024-25 * NOP 4 15 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.2 0.5 1.8 0.0 0.2 0.8 2.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.