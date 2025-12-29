Deux matchs de suspension pour Jose Alvarado, un pour Mark Williams

La NBA, ce n’est pas la NHL. Autrement dit, on n’a pas (encore) le droit de s’agripper par le maillot pour en venir aux mains pendant un match de basket, quel que soit le motif de la discorde.

La ligue l’a rappelé hier en sanctionnant Jose Alvarado et Mark Williams, coupables d’en être venus aux mains en fin de troisième quart-temps : bousculade, échange de coups, puis séparation avant que la situation ne dégénère davantage… le tout pour une simple poussette à l’origine de l’incident.

Les deux joueurs vont donc être suspendus et privés de salaire pendant leur mise à l’écart. Jose Alvarado a écopé de deux matchs : le meneur des Pelicans manquera la rencontre face aux Knicks ce soir, puis celle sur le parquet des Bulls mercredi. Il perd aussi 62 069 dollars, correspondant au salaire qu’il aurait perçu en jouant.

La ligue s’est montrée plus clémente avec Mark Williams, estimant qu’il avait davantage subi que provoqué l’escalade. Le pivot des Suns écope donc d’un seul match de suspension, assorti d’une retenue de salaire de 36 072 dollars. Il ne sera donc pas en tenue ce soir à Washington.

À noter enfin qu’aucun autre joueur n’a été sanctionné, un point à souligner puisque le reste des acteurs a respecté les consignes en tentant d’apaiser une altercation qui aurait pu prendre une tout autre ampleur.