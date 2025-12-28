Mark Williams et Jose Alvarado en viennent aux mains !

La double-confrontation entre New Orleans et Phoenix aura laissé des traces dans les rangs des joueurs des Pelicans. Alors qu’ils venaient de relever la tête en alignant cinq succès de suite, la franchise de Louisiane a lourdement chuté à Cleveland et vient donc de s’incliner à deux reprises à la maison face aux Suns en l’espace de 24 heures, 108-115 puis 114-123 cette nuit.

La rencontre était encore serrée en fin de troisième quart-temps (83-87) lorsque Jose Alvarado et Mark Williams ont perdu leur sang-froid. Alors que le pivot des Suns venait de poser un écran, Jose Alvarado l’a repoussé, récoltant une faute personnelle. Pendant que le meneur avait le regard tourné vers l’arbitre, Mark Williams l’a légèrement poussé à son tour, ce qui a eu le don de faire dégoupiller le meneur international portoricain.

Ce dernier lui alors attrapé le maillot, sauf que Mark Williams n’a pas eu trop de mal à se débattre, faisant deux têtes de plus que lui. Jose Alvarado a essuyé quelques coups et en a même perdu son bandeau, mais a tout de même placé une belle droite à son adversaire avant d’être appréhendé par ses coéquipiers. Malgré son expulsion, il a ensuite couru vers le vestiaire, sans doute dans l’espoir de retrouver Mark Williams, également expulsé d’une double technique.

“C’est la première fois que je voyais des joueurs échanger des coups en plein match. C’était fou. J’ai juste essayé de m’assurer que Mark était en sécurité, et de faire en sorte que personne d’autre ne soit impliqué en les laissant se débrouiller”, a glissé son coéquipier Jordan Goodwin, qui portait un masque pour protéger sa mâchoire encore convalescente.

De la fatigue et de la nervosité

Après la rencontre, le coach des Suns Jordan Ott a mis en avant la fatigue d’un deuxième match en deux soirs et aussi la liberté que les arbitres ont décidé de laisser aux acteurs et qui a fini par faire dégénérer les débats.

“Je n’ai pas vraiment vu ce qui s’est passé. J’ai vu le début, et tout à coup, tout le monde s’est jeté dedans”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas encore revu l’action. Bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. J’ai le sentiment qu’il y a aussi un manque de sommeil, sur un deuxième match d’un “back-to-back”, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Lors du match précédent, il y avait beaucoup de lancer-francs, et ce soir, il n’y en a pas eu tant que ça. Les arbitres nous ont laissés jouer, ce qui est quelque chose qu’on apprécie, même si ça a cause cette embrouille et que les deux joueurs ont été expulsés”.

La pilule passera forcément mieux du côté de Phoenix qui est reparti de New Orleans avec une deuxième victoire de suite, et pour Jordan Ott qui a pu compter sur Nick Richards pour pallier l’expulsion de Mark Williams et contribuer à faire la différence dans le dernier acte.