Au tour de Seth Curry d’être touché au nerf sciatique

La saison de Seth Curry a, pour le moment, des allures de casse-tête. Recruté par les Warriors puis coupé avant même la reprise, l’arrière de 35 ans avait finalement été réintégré à l’effectif il y a un mois dans un numéro d’équilibrisme financier. Sauf que, depuis, il n’a disputé que deux rencontres sous les couleurs de l’équipe de son frère Stephen, début décembre, face à Oklahoma City puis Philadelphie.

Et il n’a plus remis les pieds sur un parquet depuis. Son retour n’est d’ailleurs pas imminent : Golden State a fait un point sur son état de santé après des examens médicaux.

L’IRM réalisée au bas du dos et au niveau du bassin a confirmé les craintes du staff, la gêne étant liée au nerf sciatique. Comme LeBron James l’avait évoqué sur le ton de l’humour lorsqu’il avait lui-même été touché en début de saison, ce type de pépin rappelle aussi l’usure du temps et l’accumulation des années au plus haut niveau.

Les Warriors ont indiqué qu’aucun retour ne serait envisagé avant au moins deux semaines. Un contretemps supplémentaire pour Steve Kerr, dont la rotation aurait bien besoin de renforts, notamment pour ménager Stephen Curry. Ce dernier a encore planté 39 points en 41 minutes, sans succès, lors de la défaite (141-127) après prolongation à Toronto. À noter, enfin, que De’Anthony Melton figure lui aussi à l’infirmerie, touché au genou.

Seth Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CLE 1 9:00 33.3 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2013-14 MEM 1 4:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2014-15 PHO 2 4:00 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2015-16 SAC 44 15:44 45.5 45.0 83.3 0.2 1.2 1.4 1.5 0.9 0.5 0.8 0.1 6.8 2016-17 DAL 70 31:01 48.1 42.5 85.0 0.4 2.2 2.6 2.7 1.8 1.1 1.3 0.1 12.8 2018-19 POR 74 18:54 45.6 45.0 84.6 0.4 1.3 1.6 0.9 1.3 0.5 0.8 0.2 7.9 2019-20 DAL 64 24:38 49.5 45.2 82.5 0.4 1.8 2.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 12.4 2020-21 PHI 57 28:44 46.7 45.0 89.6 0.2 2.2 2.4 2.7 1.7 0.8 1.1 0.1 12.5 2021-22 BKN 19 29:57 49.3 46.8 85.7 0.2 2.4 2.6 2.6 2.5 0.9 1.3 0.2 14.9 2021-22 PHI 45 34:48 48.5 40.0 87.7 0.4 3.0 3.4 4.0 2.2 0.8 1.9 0.2 15.0 2022-23 BKN 61 19:51 46.3 40.5 92.7 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.8 0.1 9.2 2023-24 DAL 36 12:42 37.2 36.3 89.5 0.4 1.0 1.4 0.8 0.9 0.5 0.4 0.1 4.3 2023-24 CHA 8 19:53 44.1 32.1 91.7 0.4 1.6 2.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.4 9.0 2024-25 CHA 68 15:37 47.8 45.6 84.6 0.4 1.3 1.7 0.9 0.9 0.4 0.5 0.1 6.5 2025-26 GS 2 16:00 66.7 50.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.