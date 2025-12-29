Bam Adebayo avait besoin de souffler

Dans la tourmente après deux semaines compliquées (huit défaites en neuf matchs) et critiqué pour son manque d’impact et d’efficacité offensive, Bam Adebayo a été ménagé lors des deux dernières rencontres du Heat.

En accord avec le staff médical, Erik Spoelstra a choisi la prudence en accordant du repos à l’intérieur, afin qu’il puisse se remettre pleinement. Car au-delà d’une influence en baisse sur le parquet, Bam Adebayo composait aussi avec une accumulation de petits pépins physiques qui, mis bout à bout, ont logiquement pesé sur son rendement.

« Il avait vraiment besoin de ce break », a reconnu Erik Spoelstra. « Il a dû gérer quelques soucis parce qu’il a trop compensé. Je trouve qu’il se sent un peu mieux chaque jour. »

Bam Adebayo devrait toutefois réintégrer rapidement le groupe : son statut est annoncé « probable » pour le match de ce soir contre les Nuggets de Nikola Jokic. Et sa présence ne sera pas superflue pour tenter de limiter un « Joker » en pleine forme. Cette coupure avait d’ailleurs peut-être aussi un objectif très concret : soigner ces douleurs (au dos et ailleurs) afin d’être opérationnel pour la réception de Denver, face à un poste 5 aussi dominant.

Deux gros défis à venir

« Ça dure depuis un moment », a-t-il expliqué. « On en est arrivé à un point où j’ai dû être mis sur la touche, pour prendre le temps de récupérer. C’était surtout lié à une de ces blessures persistantes qui m’a obligé à lever le pied. Ce n’était pas toujours le dos : ça s’est juste répercuté jusque-là. »

Si ces pépins ont bien évidemment contribué à le freiner, l’intérieur refuse d’en faire l’unique excuse de ses problèmes. Il admet ne pas avoir été au niveau ces dernières semaines, comme en témoignent ses pourcentages en chute libre : 37.5% (18/48) au tir sur ses quatre derniers matchs…

« Les deux sont liés, mais, au bout du compte, c’est surtout que les tirs ne rentraient pas », a-t-il poursuivi. « Je ne vais pas dire que je n’ai pas mis mes tirs parce que j’étais blessé : ça n’a aucun sens. Si je suis suffisamment en forme pour jouer, alors je joue. Ce n’est pas une excuse. Je dirais simplement que ça ne tombait pas dedans. La saison est longue : il y aura des hauts, des bas, des passages difficiles, puis on retrouvera notre rythme. »

Sans lui ni Tyler Herro, également blessé, Miami a malgré tout retrouvé le chemin de la victoire : 126-111 à Atlanta, puis 142-116 contre les Pacers. « Je suis heureux pour l’équipe, évidemment, et d’avoir pu communiquer, être présent dans les regroupements et contribuer à ces succès », a-t-il glissé.

À lui, désormais, de reprendre le relais sur le terrain : deux gros tests l’attendent d’entrée, face à Denver et Nikola Jokic ce soir, puis contre Detroit et Jalen Duren jeudi.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 24 31:23 46.6 31.4 75.4 1.5 8.0 9.5 2.4 1.7 1.0 1.9 0.9 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.