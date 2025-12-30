Nike et Devin Booker ont suffisamment fait durer le suspense, mais cette fois, c’est terminé, la Nike Book 2 est sur le point d’investir le marché mondial ! L’arrière des Suns avait initialement présenté sa deuxième chaussure signature sous un coloris Phoenix aux couleurs de la franchise de l’Arizona.

On passe cette fois au coloris « Rise », attendu pour le mois de janvier en France, avec sa tige moulée en noir sur laquelle ressort un « Swoosh » bombé dans un dégradé allant du jaune à l’orange.

Inspirée par la passion du joueur pour le skate, les voitures vintage et les modèles classiques de Nike Sportswear, la Nike Book 2 a aussi mis le paquet sur la semelle avec une base intermédiaire en Cushlon 3.0 accompagnée d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied.

« C’était super important pour moi de ressentir le parquet et d’être un peu plus proche du sol », a expliqué Devin Booker. « Les chaussures cultes ont été une grande source d’inspiration, comme la Air Zoom Spiridon. Avec les premiers modèles, je voulais rendre hommage à Phoenix avec le orange et le noir pour les coloris Phoenix et Rising, afin de donner aux fans ce supplément d’âme à chaque match ».

Le coloris Rise est annoncé sur le sol nord-américain pour le 2 janvier au prix de 145 dollars. Sa sortie officielle en France devrait être rapidement communiquée.

(Via NiceKicks)