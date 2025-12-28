Les Wolves sont désespérants de suffisance

La suffisance continue de jouer de vilains tours aux Wolves, capables de dominer les Knicks ou le Thunder, mais aussi de perdre à deux reprises contre les Pelicans ou à domicile face aux Nets comme cette nuit. Une défaite largement évitable, et qui ne serait due qu’à un manque de respect de l’adversaire.

« Ils nous ont écrasés dans tous les domaines », a résumé Chris Finch. « Reconnaître qu’on a un problème est déjà une première étape. Mais si vous êtes vraiment lucides, alors vous faites quelque chose pour y remédier. »

Anthony Edwards ne comprend pas…

Face à des Nets qui jouent sans complexes, les Wolves ont pris le match par le mauvais bout, et leur public leur a bien fait comprendre au point de les siffler !

« Je suis d’accord avec les fans, je nous aurais hués aussi », a reconnu Anthony Edwards, auteur de 28 points. « Il y avait un manque d’énergie… Je ne sais pas ce qui se passe. J’imagine que c’est juste le basket des Wolves. Il faut changer quelque chose. Mais je ne sais pas quoi… »

Une déclaration lourde de sens, qui n’a trouvé aucune contradiction dans le vestiaire. Joueurs et staff ont tous pointé la même chose : une équipe capable du meilleur comme du pire, parfois d’un soir à l’autre.

Difficile à admettre et à comprendre quand on se souvient des discours et des ambitions avant la saison.

« On veut être champions », répète ainsi Rudy Gobert. « Pour des champions, peu importe l’adversaire, ce qui compte, c’est qui vous êtes. Vous jouez chaque soir pour imposer un ton et définir votre identité. C’est ce qu’Oklahoma City fait très bien. » Et que les Wolves font très mal…