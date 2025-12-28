Des progrès, mais toujours pas de victoire pour les Hawks

Les Hawks sont embourbés dans une série de défaites. Après celle survenue face au Heat, la cinquième de suite, le groupe a tenu une réunion pour tenter d’aller de l’avant comme l’a expliqué Nickeil Alexander-Walker : “Nous nous sommes dit ce qui avait besoin d’être dit. Beaucoup de gars ont parlé et c’est une bonne chose. Je pense que cela s’est répercuté aujourd’hui.”

C’est donc avec un tout autre état d’esprit qu’Atlanta recevait les Knicks. Pourtant, les Hawks sont rapidement dépassés et comptent 16 points de retard dès le début du troisième quart-temps après un tir à 3-points de Mohamed Diawara et un second de Jalen Brunson, servi par l’ailier français.

Dos au mur, Atlanta ne s’est pas laissé abattre et a, petit à petit, remonté son retard, au point même de passer devant grâce à un tir de loin d’Onyeka Okongwu à deux minutes du terme. Ce ne sera pas suffisant et New York parviendra à repasser devant pour s’imposer 128 à 125.

“Quand je vois ce qu’il s’est passé ce soir, je peux accepter de perdre comme ça”, admet Nickeil Alexander-Walker. “Vous ne voulez pas perdre, mais il y a des choses que vous pouvez accepter et d’autres non. On ne peut pas gagner tous les matchs et je ne cherche pas de victoire morale, mais le contenu compte.”

Rester positif dans la défaite

Si l’arrière des Hawks cherche à relativiser cette sixième défaite de suite, certains défauts d’Atlanta persistent comme ce problème au rebond. Les Géorgiens ont été largement battus dans ce secteur par les Knicks, 37 à 55. Un différentiel qui s’explique par le manque de taille d’Atlanta puisqu’Onyeka Okongwu doit occuper le poste 5 alors qu’il mesure seulement 2m08.

Plus largement les Hawks sont la sixième équipe qui prend le moins de rebonds cette saison avec 41.5 prises par soir. Une faiblesse qu’ils pourraient tenter de combler en récupérant Anthony Davis, mentionné dans les dernières rumeurs.

Malgré ce revers, Quin Snyder a, comme Nickeil Alexander-Walker, voulu garder le positif. “Nous nous sommes battus et je suis fier de la manière dont les gars se sont défendus”, relativise l’entraîneur des Hawks. “On veut décrocher une victoire pour valider notre manière de jouer. Cela n’était pas le cas ce soir, mais vu ce qu’on a fait, c’est qu’il fallait faire pour nous imposer.”

Les coéquipiers de Trae Young finiront l’année avec deux matchs face au Thunder et aux Wolves, mais aspirent tout de même à retrouver le chemin de la victoire. Pour le moment, Atlanta pointe à la dixième place de l’Est avec un bilan de 15 victoires pour 18 défaites.

“Si nous gardons la même mentalité que ce soir, nous trouverons un moyen de gagner”, espère Nickeil Alexander-Walker. “Nous nous améliorons. Nous jouons beaucoup de matchs serrés et cela va nous aider à renforcer notre confiance.”