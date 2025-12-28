Le premier vrai couac des Spurs

Les Spurs auront attendu le 27 décembre pour perdre face à une formation avec un bilan négatif. Jusqu’à présent, les partenaires de Victor Wembanyama avaient toujours parfaitement géré les rencontres face aux équipes mal classées avec 13 victoires pour aucune défaite. Mais la nuit dernière, à domicile, les Spurs ont déjoué face au Jazz. Pour leur coach, l’absence de De’Aaron Fox n’explique pas tout.

« Les joueurs du Jazz méritent évidemment d’être félicités pour leur production et leur performance, mais si on parle de nous évaluer, je suis très déçu par pas mal de choses », a reconnu l’entraîneur Mitch Johnson. « L’exécution du plan de jeu n’était pas bonne. On n’était pas connectés sur des choses très simples que l’on fait à chaque match. Ce n’était pas forcément spécifique au Jazz, mais eux en ont profité et nous ont punis dès qu’on faisait des erreurs. »

Une leçon à retenir

Un couac qui correspond au retour dans le cinq de départ de Victor Wembanyama. Le pivot français a dominé en attaque avec ses 32 points, mais aussi en défense avec 5 contres. Mais globalement, il n’a pas été dominateur comme il a l’habitude de l’être. C’est peut-être à cause de ce temps de jeu toujours surveillé de près.

« C’est un équilibre à trouver entre continuer à développer sa condition physique et le garder frais », a expliqué Mitch Johnson. « C’était son premier match comme titulaire, donc on a été un peu conservateurs. On veut qu’il reste frais parce que toute l’équipe est meilleure quand on joue vite. Mais son temps de jeu va continuer à augmenter. »

Wemby titulaire, Keldon Johnson a retrouvé son rôle de 6e homme, et il a été très performant avec 27 points et 10 rebonds. Pas suffisant pour faire la différence dans le “money time”. « J’ai l’impression qu’on est entrés dans le match sur la pointe des pieds », regrette-t-il. « C’est une leçon d’humilité. On a déjà vécu des matchs similaires cette saison où on a réussi à s’en sortir. Ce soir, ce n’était pas le cas. Mais on peut en tirer des leçons. On gagne ensemble, on perd ensemble, et demain on retourne travailler pour se préparer face à Cleveland. »