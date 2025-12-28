A Cleveland, les stars ne montrent pas l’exemple

Un pas en avant, deux en arrière… C’est le rythme des Cavaliers cette saison, et Kenny Atkinson semble à court d’arguments pour motiver ses joueurs. Cette nuit, à Houston, les Cavaliers étaient quasi au complet puisqu’il ne manquait que Max Strus, et pourtant, ils ont signé l’une de leurs pires prestations.

“Je dis rarement ça, mais j’ai eu l’impression que le match était terminé dès le premier quart-temps. Huit balles perdues, je crois… Leur impact physique… On n’était tout simplement pas prêts pour le combat ce soir. Je ne sais pas comment le dire autrement” regrette le coach de Cleveland.

Ce qui le désole, c’est qu’il pensait que l’équipe était sur le bonne voie après sa prestation au Madison Square Garden, le soir de Noël. “J’étais encouragé après le match contre les Knicks parce qu’on était prêts à se battre. Mais ce soir, on était hors du coup… Appelez ça comme vous voulez, un contrecoup de Noël, je n’en sais rien. Ce n’était pas la même équipe que l’autre soir face aux Knicks. Le manque de concentration était évident : huit balles perdues, et ils nous ont clairement dominés physiquement. Et je n’ai pas aimé notre réaction.”

Donner leur chance à ceux qui le méritent…

Plus précisément, ce sont les titulaires qui ont déçu Atkinson. Il faut dire que le quatuor Mitchell-Garland-Mobley-Allen a été catastrophique ! “En revanche, j’ai adoré la réaction de nos jeunes. Jaylen Tyson, Tyrese Proctor, Thomas Bryant. C’est là que j’ai vu de la combativité ce soir” insiste le coach des Cavaliers. “Je l’ai vue chez nos joueurs de rotation. Jaylen a été le phare ce soir. Voilà comment il faut jouer. Il était prêt pour le combat, prêt pour la rudesse, prêt pour ce match. Je l’ai mis en avant après la rencontre en disant : « Voilà ce dont on avait besoin ce soir, collectivement. » Et on ne l’a pas eu.”

Le seul regret d’Atkinson ? Ne pas avoir sorti plus tôt ses stars… “Oui, un peu, c’est clair” confirme-t-il. “On a essayé au début du quatrième quart-temps, puis on a fait entrer Craig Porter, Jaylen Tyson, ces gars-là. Avec le recul, j’aurais probablement dû les sortir plus tôt. C’est une critique justifiée. J’aurais pu faire sortir nos titulaires plus tôt et donner leur chance à ceux qui méritaient d’être sur le terrain.”