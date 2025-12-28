Cam Thomas a offert un joli cadeau d’anniversaire à Jordi Fernandez

Cam Thomas n’a pas manqué son grand retour à la compétition, sept semaines après sa blessure à l’ischio-jambier. Sur le parquet de Minnesota cette nuit, l’arrière des Nets avait pour simple mission de revenir en douceur dans un collectif qui a appris à performer sans lui.

En sortie de banc et malgré un temps de jeu limité, il s’est offert un retour par la grande porte en scorant 30 points à 9/15 au tir (dont 3/8 à 3-points) en 20 minutes à peine ! Jordi Fernandez ne pouvait rêver plus beau cadeau d’anniversaire pour ses 43 ans, puisque Brooklyn décroche en prime une troisième victoire consécutive (107-123), une grande première cette saison !

Un Cam Thomas au presque parfait

Le coach des Nets espérait surtout que le profil de machine à shooter de Cam Thomas n’allait pas dénaturer le collectif qu’il s’est évertué à mettre en place depuis la mi-novembre.

Cette première a finalement été un grand succès puisque en plus de ses 30 points, l’arrière a également délivré quatre passes décisives sans perdre un ballon, évoluant complètement dans le cadre défini par Jordi Fernandez.

« C’est le premier match de CT depuis un bout de temps, et tout le monde est vraiment très heureux pour lui », a souligné le stratège espagnol de Brooklyn. « C’est son état d’esprit, et aussi le fait qu’il ait laissé le jeu venir à lui. Il n’a pas forcé, en délivrant quatre passes décisives sans perdre un ballon. Il a joué simple à chaque fois et je savais que son potentiel en tant que passeur était élevé. Il a enchaîné les bons choix. Parfois, on ne contrôle pas trop le nombre de passes décisives, mais il a simplement joué juste, en allant aussi sur la ligne des lancer-francs et en étant efficace là aussi (9/9). C’est vraiment impressionnant ».

De l’appétit et de l’ambition pour 2026

La réintégration de Cam Thomas devrait finalement être plus rapide que prévu, et sa présence décuple le potentiel de ces Nets qui restent tout de même sur sept victoires lors de leurs dix derniers matchs. Pour Nic Claxton, l’apport d’un tel scoreur dans le contexte actuel a de quoi être enthousiasmant pour la suite de la saison.

« Quand tu as un Michael Porter Jr au niveau auquel il joue en ce moment, que tu ajoutes un Cam Thomas et qu’on défend de cette façon, on devient une équipe très difficile à battre. On va avoir de quoi rivaliser, parce qu’on a deux scoreurs extrêmement doués, des shooteurs autour, Day’Ron Sharpe et moi près du cercle, ça nous donne beaucoup d’options et de quoi travailler », a-t-il déclaré.

Le deux prochains matchs à la maison face à Golden State puis Houston feront office de révélateur. Avant cela, l’équipe va prendre le temps de savourer le retour fracassant de son joker de luxe.

« Je n’avais encore jamais vu quelqu’un jouer 20 minutes et planter 30 points. Il a été tellement efficace », a ajouté Nic Claxton. « Il attendait ça et on a besoin de lui, car il amène cette équipe à un tout autre niveau, en particulier avec la façon dont on joue désormais, avec notre défense. Il peut scorer, il a été phénoménal ce soir et je suis très content pour lui, car il est passé par beaucoup d’épreuves ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BKN 67 17:33 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BKN 57 16:38 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BKN 66 31:26 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BKN 25 31:14 43.8 34.9 88.1 0.6 2.7 3.3 3.8 1.8 0.6 2.5 0.1 24.0 2025-26 BKN 8 28:15 40.2 35.6 87.5 0.4 1.0 1.4 2.6 1.9 0.5 2.0 0.1 21.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.