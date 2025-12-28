Le MVP de la nuit | Anthony Black était partout !

Anthony Black a vécu la meilleure soirée de sa jeune carrière. Dès le début de cette rencontre face aux Nuggets, il profite de la faible couverture défensive de Denver pour s’offrir trois tirs à 3-points dans le corner, un secteur où il tourne à 40 % cette saison.

“J’étais content”, sourit Anthony Black concernant la défense des Nuggets en début de rencontre. “Comme je le dis souvent, c’est compliqué de défendre sur tout le monde parce que nous avons beaucoup de bons joueurs et que vous devez en quelque sorte choisir votre poison. Mes coéquipiers ont fait du bon travail pour me trouver quand j’étais ouvert.”

Après cette bonne entame de match, l’arrière prend feu en deuxième période alors que son équipe comptait quatorze points de retard tandis que son compteur personnel affichait 16 unités. Il débute le troisième quart-temps avec un tir à mi-distance puis le numéro 0 continue ensuite d’enchaîner les paniers primés dans les coins du terrain.

Dans le dernier acte, Anthony Black profite d’une interception de Jonathan Isaac pour aller claquer un dunk en contre-attaque et atteindre la barre des 31 points, égalant au passage son record en carrière. Quelques instants plus tard, il est, une nouvelle fois, oublié par la défense de Denver et il ne se fait pas prier pour sanctionner de loin. Une nouvelle flèche longue distance qui permet au Magic de reprendre l’avantage.

Une fin de match parfaitement gérée

Anthony Black finit la partie avec 90 secondes de haut niveau. Alors qu’Orlando venait de passer trois minutes sans réussir le moindre tir, l’ancien d’Arkansas met fin à la disette avec un “floater”. Ensuite, l’arrière intercepte un ballon des mains de Nikola Jokic et se charge de finir en contre-attaque en provoquant une faute de Jamal Murray, mais il ne réussit pas le lancer-franc suivant.

Le Magic ne compte plus qu’un point de retard et si Desmond Bane redonne l’avantage à son équipe, c’est Anthony Black qui réalise une excellente défense sur Jamal Murray lors de la dernière possession de la partie pour sceller la victoire des Floridiens.

“Nous avons persévéré malgré les mauvais coups de sifflet”, souligne Anthony Black en bord de terrain après la rencontre. “Nous n’avons pas abandonné et nous repartons avec une victoire. Tristan da Silva a mis un panier important en fin de match. Les cinq sur le terrain étaient concentrés et nous avons réalisé des actions décisives en fin de rencontre.”

Dans ce succès étriqué 127-126, le joueur de 21 ans finit avec 38 points, son nouveau record en carrière, avec un solide 14/24 au tir et un 7/11 de loin, en trente minutes de jeu. Une belle prestation qui se place dans la continuité de celle réalisée la veille face aux Hornets. Malgré la défaite, il avait été le meilleur marqueur de son équipe avec 24 unités.

“Il a posé les bases d’une bonne saison avec son travail réalisé durant l’été”, félicite Desmond Bane. “Je suis vraiment heureux de son évolution. C’est un joueur spécial et il va continuer de s’améliorer.”

Anthony Black Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ORL 69 16:52 46.6 39.4 61.3 0.5 1.5 2.0 1.3 1.6 0.5 0.8 0.3 4.6 2024-25 ORL 78 24:12 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 2.1 1.1 1.8 0.6 9.4 2025-26 ORL 31 29:37 44.8 33.1 69.5 0.8 3.4 4.2 3.4 2.7 1.3 2.2 0.6 14.4

