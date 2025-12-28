Les Lakers se sont dit leurs quatre vérités

La fin d’année 2025 prend une tournure inattendue aux Lakers, où la pression se fait déjà sentir après une série de trois gros revers dont une défaite à domicile face aux Rockets le jour de Noël. Tout est davantage amplifié qu’ailleurs autour de la franchise “Purple-and-Gold”, et les consultants et autres spécialistes ont déjà sorti la sulfateuse après cette mauvaise passe. LeBron James est trop vieux, Austin Reaves ne défend pas assez dur, et Luka Doncic est un soliste qui ne sait pas jouer sans ballon.

Si son constat est sans doute plus nuancé, JJ Redick a pris la mesure de la situation, provoquant une réunion de crise et un entraînement qui a permis de redéfinir les bases de ce que son équipe doit afficher à chaque match.

“Recalibrage et reconnexion”, a-t-il lancé au sujet des maîtres mots de l’entraînement d’hier avant d’évoquer la réunion qui a permis à tout le monde de vider son sac pour mieux repartir de l’avant alors que deux matchs se présentent à domicile face à Sacramento et Detroit pour bien finir l’année civile. “Je pense que c’était le cas aussi pour moi. Je vais toujours me regarder dans le miroir en premier. Je pense que c’est facile en tant que joueur ou coach de dire : “C’est de votre faute les gars”, ou “On ne gagne pas à cause de X, Y ou Z”. On a tenu une super réunion avec les gars du staff ce matin, on est arrivés très tôt, et on a rencontré les joueurs ensuite. C’était très positif. Et c’était aussi de l’écoute, de la part de mon staff et de moi-même, d’écouter les joueurs et de leurs besoins. La vérité est inconfortable. Il faut pouvoir tout sortir, voilà tout”.

Quel rôle pour LeBron James en attaque ? Les trois dernières défaites auront au moins eu le mérite de tout remettre à plat, et à permis à JJ Redick de constater que son groupe reste motivé et déterminé à remonter la pente pour se replacer le mieux possible aux côtés du trio OKC-San Antonio-Denver. “Je pense que le groupe en est conscient. Le groupe le ressent, ils sont ensemble sur le terrain, ils sont ensemble dans les rassemblements. Il n’y a rien qui n’a pas été abordé », a-t-il ajouté. « En tant qu’entraîneur, il y a des moments où vous ne pouvez pas tout aborder chaque jour devant le groupe, ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche. Mon staff et moi-même faisons du bon travail : s’il y a quelque chose qui doit être abordé sur le moment, on en parle. Mais il faut parfois un cadre plus large, et encore une fois, il s’agissait autant pour nous d’écouter que tout le reste ».

Pour répondre aux critiques sur le manque de cohésion et d’identité affichées sur les trois dernières sorties de ses troupes, JJ Redick a ensuite profité de l’entraînement d’hier pour insister sur trois points essentiels que les Californiens ont un peu perdu de vue récemment, à commencer par le rôle que chacun doit jouer dans l’équipe.

“Je crois vraiment qu’il s’agit juste de retourner à nos fondamentaux et de comprendre les besoins de l’équipe et les devoirs de chaque joueur pour que ce soit plus clair. Je le sais, j’ai joué, et ce qui peut sembler très simple de prime abord peut devenir plus compliqué quand tu arrives dans le feu de l’action”, a-t-il ajouté. “Il nous faudra sans doute plus d’un jour pour y arriver, mais on doit reconstruire nos fondamentaux défensifs. C’était la première des priorités pour moi. Ensuite, la clarté du rôle de chacun. Depuis qu’on a récupéré LeBron James, on n’a pas été assez bien organisé en attaque, il y a eu trop de possessions aléatoires, et ça, c’est de ma faute. Ce sont vraiment ces trois choses : retrouver de la clarté dans notre défense, dans le rôle de chaque joueur et dans l’organisation de notre attaque”.

La réception de Sacramento, bon dernier de la conférence Ouest, ce soir, sera peut-être l’occasion pour les Lakers de repartir du bon pied, sachant qu’Austin Reaves vient de se blesser pour au moins un mois, et qu’un gros défi va également se présenter à JJ Redick pour compenser son absence.