Les Bulls se découvrent un banc

NBA – Face aux Sixers, les remplaçants de Chicago apportent 59 points, et certains ont fait la différence dans le « money time ».

tre jones bullsAvec cinq victoires de rang, les Bulls font partie des équipes en forme du moment, et le retour des blessés permet à Billy Donovan de profiter d’un effectif au complet.

Résultat : le coach de Chicago s’appuie sur une rotation de 9-10 joueurs, avec un temps de jeu qui s’étend de 18 à 33 minutes, et cette nuit, c’est le banc qui a fait plier les Sixers avec 59 points des remplaçants !

Dans le « money time », Jalen Smith et Tre Jones ont ainsi été décisifs. Le premier avec un dunk monstrueux sur Joel Embiid, tandis que le second est allé chercher deux rebonds offensifs, avant de valider la victoire sur un lay-up. Le meneur de poche de Chicago termine avec six rebonds.

« Quand des gars n’ont pas la taille ou l’envergure, on ne les voit pas comme des joueurs physiques… Mais Tre apporte exactement ce dont nous avons besoin » estime Billy Donovan.

Auteur de 15 points en sortie de banc, Zach Collins vante aussi les qualités de Jones. « Il faut vraiment mettre en avant son intelligence de jeu. Il sait où se placer dans ces moments-là, et Billy a énormément confiance en lui. »

Objectif : une 6e victoire de suite

Pour Tre Jones, le déclic est venu de ce dunk de Jalen Smith. « Que ce dunk était sale ! » lance-t-il sur ce « poster ». « J’ai l’impression que d’habitude, il ne dunke pas vraiment. Il se contente de déposer la balle tranquillement, avec un petit finger roll. Là, il a enfin attaqué franchement et il a dunké. Ça a été énorme pour nous. »

Les Bulls étaient menés de 3 points à ce moment du match, et Jalen Smith a éliminé Paul George ligne de fond avant d’écraser ce dunk sur Joel Embiid.

Un dunk qui va galvaniser les Bulls puisqu’ils vont finir la rencontre sur un 10-0 ! C’est le signe d’une équipe en confiance qui visera ce soir, face aux Bucks, un 6e succès de rang. Ce serait une première cette saison.

« Même si on a perdu quelques matchs, on allait quand même dans la bonne direction », souligne ainsi John Collins. « Tout le monde est plutôt sur une bonne dynamique en ce moment. On se bat davantage au rebond, on joue un peu plus dur, et évidemment c’est plus facile quand tout se passe bien. On gagne des matchs, l’ambiance est excellente. Il faut juste s’assurer de continuer à faire ces choses-là. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Coby White 14 29:34 44.2 31.0 80.4 0.4 3.1 3.5 5.1 3.0 0.8 0.0 2.2 20.8
Josh Giddey 28 33:34 47.2 39.1 74.8 1.2 8.0 9.2 9.2 3.6 1.0 0.4 1.9 19.8
Nikola Vučević 29 30:06 48.8 36.7 79.1 2.2 6.9 9.1 3.4 1.5 0.8 0.4 2.1 15.8
Matas Buzelis 30 27:34 49.4 35.5 80.7 1.1 4.2 5.2 1.4 1.7 0.8 1.5 2.8 14.2
Ayo Dosunmu 24 26:08 51.5 45.7 84.7 0.5 2.0 2.5 3.0 1.3 0.5 0.2 1.6 14.1
Tre Jones 24 27:10 52.4 26.3 84.0 0.7 2.3 3.0 5.0 1.4 1.5 0.3 1.5 12.5
Kevin Huerter 25 23:55 47.9 32.3 75.0 0.4 2.8 3.3 2.3 1.2 0.9 0.6 2.1 12.1
Zach Collins 9 17:40 58.2 45.0 73.7 1.3 3.8 5.1 1.4 1.1 0.2 0.4 1.9 9.7
Jalen Smith 25 16:36 47.6 36.3 76.5 1.9 3.8 5.7 1.4 0.9 0.3 0.6 1.8 8.8
Isaac Okoro 22 24:08 49.0 37.9 73.1 1.2 1.3 2.5 1.4 0.7 0.5 0.5 2.9 8.5
Jevon Carter 14 14:17 40.8 42.1 100.0 0.4 1.1 1.4 1.2 0.6 0.8 0.0 1.1 6.9
Patrick Williams 28 19:19 37.6 40.7 63.6 0.8 2.3 3.0 1.2 0.9 0.8 0.3 1.5 6.7
Dalen Terry 16 10:49 51.2 26.7 42.9 0.6 1.1 1.8 1.3 0.7 0.7 0.3 1.1 3.2
Emanuel Miller 5 6:36 46.2 33.3 50.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0
Julian Phillips 22 10:05 43.6 30.0 83.3 0.7 0.6 1.4 0.3 0.1 0.5 0.2 1.0 2.8
Trentyn Flowers 2 3:00 66.7 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0
Lachlan Olbrich 5 7:12 16.7 0.0 0 0.6 1.6 2.2 0.6 0.4 0.0 0.0 1.6 0.4
Noa Essengue 2 3:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

Fabrice Auclert
