Kenny Atkinson regrette le manque de concentration des Cavs au rebond

Statistiquement parlant, on ne peut pas dire que les Cavaliers sont une mauvaise équipe au rebond. Ils sont simplement moyens dans le domaine, avec le 13e total de rebonds récupérés par match, le 14e pourcentage de rebonds offensifs récupérés (30.8%) et le 13e pourcentage de rebonds offensifs laissés (31.1%).

Le problème, c’est qu’ils semblent très souvent perdre la bataille du rebond lorsque ça compte le plus…

Face aux Knicks, les deuxièmes ou troisièmes chances de Mitchell Robinson ont ainsi nourri le comeback miraculeux de New York, alors que Karl-Anthony Towns a inscrit une claquette décisive à 27 secondes de la fin.

« J’étais prêt à partir (en contre-attaque) » admet Evan Mobley, coupable sur l’action. « Je pensais que le tir allait être raté, mais Towns s’est jeté en sortant de nulle part. J’aurais dû le bloquer solidement au rebond. »

Un duo d’intérieurs encore malmené

Le problème, c’est que les actions de ce type sont devenues récurrentes dans l’Ohio. Pour certains, c’est le signe que ce groupe est « soft » et en particulier le duo intérieur, Evan Mobley et Jarrett Allen.

« Ça démarre par la mentalité. Tout le monde parle d’impact physique mais c’est davantage lié à la concentration mentale » regrette d’ailleurs Kenny Atkinson. « Il y a une différence. Les rebonds qu’il faut arracher, ceux où les gars arrivent du coin, et je ne sais pas qui a raté celui de Towns, mais ce sont ceux-là, les rebonds liés à un manque de réflexion, qui n’ont rien à voir avec le physique à mes yeux. C’est plutôt : ‘Es-tu concentré ? Est-ce que tu vois ton adversaire ? Est-ce que tu vas te jeter pour prendre le ballon ? Est-ce que tu vas frapper le premier ?’ »

Même si l’étiquette « soft » ne veut finalement pas dire grand-chose, il faut bien admettre que Jarrett Allen s’est fait malmener sur les prises de position dans la raquette lors du quatrième quart-temps, et que les Knicks se jetaient sur tous les ballons qui traînaient, face à des Cavaliers qui semblent avoir du mal à se faire mal.