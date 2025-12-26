De’Aaron Fox ne voulait pas se louper pour son premier match de Noël

Drafté en 2017, De’Aaron Fox n’avait jusqu’à cette année jamais été convié aux festivités de Noël par la NBA.

C’est que la Grande Ligue ne convie que dix équipes, chaque année, pour ses « Christmas Games », et il s’agit donc des franchises historiques/populaires. Des catégories dans lesquelles ses Kings ne rentraient pas…

Mais les choses ont changé depuis qu’il a rejoint Victor Wembanyama chez les Spurs. Désormais, il est dans une équipe qui fait parler, et il a donc eu le droit de jouer le 25 décembre, face au Thunder.

« C’était mon premier match de Noël et je voulais simplement réaliser un bon match et repartir avec la victoire » explique-t-il ainsi. « C’est ce qu’on a fait, et on l’a fait dès le départ, hormis les premières possessions. »

De’Aaron Fox a d’ailleurs été le moteur des siens, avec 29 points à 12/19 au tir, en réussissant à trouver ses positions de tir préférées face à la meilleure défense de la ligue, pour lancer les Spurs.

Ne pas prendre de risque avec Victor Wembanyama

De quoi s’offrir un huitième succès consécutif (la finale de la NBA Cup ne compte pas au classement de la saison régulière), et un troisième succès en deux semaines face au champion en titre, pour San Antonio, qui grandit beaucoup plus vite que prévu, et qui pointe actuellement à la 2e place de l’Ouest (23 victoires – 7 défaites).

Derrière une force de frappe collective qui permet de ne pas trop en demander à Victor Wembanyama, très surveillé.

« Encore une fois, peu importe les émotions, l’excitation, un match de NBA Cup, un match de Noël, le fait d’affronter une grande équipe ou d’avoir remporté plusieurs victoires consécutives… Rien de tout cela ne va nous influencer ou nous dicter notre ligne de conduite quant à l’objectif global que nous voulons atteindre pour ce jeune homme et pour cette équipe », assure d’ailleurs Mitch Johnson, le coach. « Quand on regarde ce que l’histoire nous enseigne lorsqu’il s’agit de faire revenir un joueur après une telle blessure, et qu’on regarde son anatomie unique et tout ce que nous voulons accomplir, pas aujourd’hui, pas cette année, mais dans les années à venir, il n’y a rien qui vaille la peine de sacrifier ou de risquer sa santé à long terme et son développement à long terme. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 22 32:05 48.2 39.4 80.4 0.9 3.0 3.8 6.1 2.4 1.3 2.7 0.3 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.