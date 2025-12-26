Les Bulls ont su inverser la (mauvaise) tendance

Avec cinq victoires en six matches, dont quatre de suite, les Bulls ont retrouvé des couleurs après un affreux mois. Pour rappel, entre le 7 novembre et le 7 décembre, Chicago avait accumulé 13 défaites en 16 rencontres…

Les deux succès de suite face aux Cavaliers, puis les deux face aux Hawks ont donc fait beaucoup de bien pour mettre derrière eux ces quatre semaines très difficiles et retrouver la dixième place de la conférence Est.

« On est résilient. On continue de se battre », assure Ayo Dosunmu. « Il s’agit de rester soudés, de continuer de progresser. On était conscient que pendant notre mauvaise série on ne jouait pas notre meilleur basket. On sait de quoi on est capable. On s’est réuni et on a réalisé une bonne séquence de basket. On doit simplement continuer. »

Josh Giddey a une autre explication pour justifier cette bonne passe. « Tout le monde est en bonne santé et c’est agréable », glisse l’ancien meneur du Thunder. Il n’y a que Noa Essengue, touché et opéré à l’épaule, qui est à l’infirmerie jusqu’à la fin de saison.

Billy Donovan vient en effet d’aligner un cinq majeur qui fonctionne, avec l’Australien, Coby White, Isaac Okoro, Matas Buzelis et Nikola Vucevic pendant six matches d’affilée, dont cinq victoires.

« Notre profondeur de banc est un luxe et on peut enfin l’utiliser », insiste Josh Giddey. « Même pendant notre série de défaites, on allait dans le bon sens avec les habitudes que l’on mettait en place. Les choses qu’on faisait sur le parquet ne se traduisaient pas en victoires. Puis, il y a eu ces quatre succès de rang, contre de bonnes équipes, Cleveland et Atlanta, donc on est satisfait. Il y a eu la coupure et on doit être prêt pour Philadelphie. »

Les Sixers seront dans l’Illinois ce vendredi soir. Ensuite, pour les joueurs de Chicago, l’année 2025 se terminera avec Milwaukee, Minnesota et New Orleans au programme.